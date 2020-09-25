İYİ Parti'de Kurultay gerginliği sürüyor! “Ya Koray Aydın ya biz”

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında bazı İYİ Partili bazı milletvekillerinin Meral Akşener ile görüştüğünü belirterek, "Ya Koray Aydın ya biz” yazdı.



İYİ Parti kongresinden sonra Meral Akşener’in “Kürt ve Zaza” açılımının tartışılmasını bekliyordum ama Koray Aydın’ın liste darbesi damgasını vurdu. Kurultaydan sonra İYİ Parti, iyi karıştı. Dün milletvekilleri tek tek ve gruplar halinde Meral Akşener’le görüştüler.

Koray Aydın’ın bu dönem dinlenmesini, başkanlık divanında yer almamasını istediler. “Ya Koray Aydın ya biz” diyenler oldu. Koray Aydın parti yönetiminde yer aldığı sürece, partide birlik ve beraberliğin sağlanmasının mümkün olmadığını anlattılar. Akşener’e “Koray Aydın’ın liste darbesinin hedefi biz değiliz sizsiniz” dediler.

Koray Aydın’ın geri çekileceğini zannetmiyorum. Bir dönem dinlenmesini mümkün görmüyorum. Akşener her şeyi göze alıp yumruğunu masaya vurur mu ondan da emin değilim. Ama nasıl bir yol bulacak bilemiyorum. Durum ciddi. Merkez sağa seslenen isimler partiden koparsa, parti küçük bir MHP’ye döner ama Koray Aydın’ı koparıp atmak da kolay değil. Çünkü teşkilatlar üzerinde önemli bir gücü var. Bakalım Meral Akşener partideki sancıyı nasıl dindirecek? İYİ Parti zor bir dönemeçte...

