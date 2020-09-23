İYİ Parti'de Koray Aydın'dan Genel İdare Kurulu ayarı!

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde İYİ Parti Kurultayında, Koray Aydın tarafından bazı isimlerin üstlerinin çizildiğini ve bu kişilerin Genel İdare Kuruluna giremediklerini yazdı.



KORAY AYDIN’IN LİSTE DARBESİ

İYİ Parti kurultayına Meral Akşener’in Kürt ve Zaza açılımı ile Koray Aydın’ın liste operasyonu damgasını vurdu.

Koray Aydın’ın kurultayda 10 kişiden oluşan ve üstü çizilecekler diye bir anahtar liste yayınladığı söyleniyor. İsmi çizilecekler arasında Ümit Özdağ, Aytun Çıray, Demirel’in doktoru olarak bilinen Aylin Cesur, İsmet Sezgin’in yeğeni Aydın Adnan Sezgin ve İsmail Koncuk vardı. Ne oldu? Bir kısmı Akşener’in önerdiği çarşaf listede yer almalarına rağmen genel idare kuruluna giremediler. Aytun Çıray bu duruma tepki gösterdi.

CHP kurultayında da Kılıçdaroğlu’nun listesinde yer almasına rağmen Tuncay Özkan ile Ünal Çeviköz parti meclisine girememişlerdi. Canan Kaftancıoğlu, Tuncay Özkan ile Yıldırım Kaya’nın çizilmesi için çalıştığını itiraf etmişti. Kılıçdaroğlu, Tuncay Özkan ile Ünal Çeviköz’ü genel başkan başdanışmanı atamak suretiyle yakınında tuttu. Bakalım Akşener aynı yöntemi mi izleyecek yoksa Koray Aydın darbesi ile saf dışı olan Aytun Çıray ve Aydın Adnan Sezgin yeni bir kurultaya kadar dışarıda mı kalacaklar?

