İYİ Parti'de Koray Aydın krizi büyüyor!

İYİ Parti'nin ikinci kurultayında ortaya çıkan "oy verilmeyecekler" listesi krizi etkisini büyüyerek sürdürüyor. Koray Aydın'ın hazırladığı ortaya çıkan liste sonrası, parti içi muhalefetten gelen seslere karşın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Aydın'ı "teşkilat işlerinden sorumlu başkan" olarak yeniden atamıştı.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'yun kulis haberine göre, 15 civarında milletvekili ilk etapta istifa etmeyi düşünseler de sonrasında birlikte hareket etme kararı aldılar. Bu grubun ilk icraatı da dün grup toplantısına katılmamak oldu.

Antalya milletvekili Feridun Bahşi, Adana milletvekili İsmail Koncuk, Aksaray milletvekili Ayhan Erel, İstanbul milletvekili Ümit Özdağ ve Durmuş Yılmaz'ın bundan sonra "parti içi faaliyetlere katılmama" kararı aldığı iddia edildi.

