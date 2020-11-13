İYİ Parti'de flaş gelişme! Koray Aydın'ın kesin ihracı istendi

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın istifasını istedi. Koncuk, İYİ Parti 4. Olağanüstü Kurultay'da Genel Başkan Meral Akşener ve Genel İdare Kurulu'nun (GİK) çarşaf liste kararına rağmen, blok liste çıkardığı iddiasıyla partiden ihracını istedi.

Koncuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aydın'ın ihracı istemiyle partiye yolladığı dilekçenin içeriğine ilişkin bilgi verdi.

Partinin 3 Ağustos 2019'da yapılan 4. Olağanüstü Kurultayı'nda Akşener'in "seçime mutlaka çarşaf listeyle gidileceği, kim kazanırsa onunla birlikte GİK'i oluşturacağı" yönünde açıklamaları olduğunu aktaran Koncuk, "Çarşaf liste olması konusunda GİK'in de bir kararı vardı. Ama GİK yetkiyi Genel Başkan'a vermiş ve oda bu yetkisini açıklamıştı." dedi.



Koncuk, böyle olmasına rağmen Aydın'ın, bir gazeteye verdiği röportajda yer alan, "Önceki kongrede liste çıkardım, Aytun Çıray da o dönem listemdeydi. Bizim listemizde olanların hepsi kazandı. O zaman 50 kişiydi GİK, biz 10 kişi de dışarıdan gelsin istedik. Bilinçli ve şuurlu bir işlem yaptık. O gün 40 kişilik listenin hepsi de seçildi. Ama bu kongrede ben liste çıkarmadım." sözleriyle GİK'in ve Akşener'in kararına aykırı davrandığını itiraf ettiğini söyledi.



O tarihte bu listeyi kimsenin üstlenmediğine dikkati çeken Koncuk, şunları söyledi:

"Hiç kimse çıkıp 'Ben yaptım' dememişti. Teşkilat Başkanı bir blok liste çıkarıyor, Genel Başkan'ın sözleri ve GİK'in kararının aksine. Bu ciddi bir disiplin suçudur. Çarşaf içerisinde bir blok liste, bir bohça çıkıyor. Teşkilatlarımıza o zaman da aynı şey yapıldı. 'Bu Genel Başkan'ın listesidir, 110-150 arasına oy verin' diye herkese mesaj çektiler."



Koray Aydın'ın röportajında "Bunu ben yaptım." diye itiraf ettiğini yineleyen İsmail Koncuk, "Bunu yeni tespit ediyoruz. O gün değil, bugün üstlendi. Genel Başkan ve GİK'in kararını ihlal ediyor. Bu tüzüğümüze aykırıdır. Teşkilat başkanı seçimin tüzük hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamakla görevli bir insandır. Genel Başkan ve GİK'in kararlarını tanımıyor." diye konuştu.



Dilekçesinin işleme alınıp alınmayacağına ilişkin soruya ise Koncuk, "Dilekçemiz üzerine Sayın Aydın'a disiplin soruşturması açılacağını düşünmüyorum ama bir ahlaki ölçüyü, bir ilkeli duruşu ortaya koymak, kamuoyuna bunu duyurmak adına bu dilekçeyi verdim. Gerisini yapmak bir başka ahlaki duruşu gerektirir. Genel Merkez'in kendi kararlarının arkasında ne kadar durabildiğini göreceğiz." yanıtını verdi.



Koncuk, dilekçede, Aydın'ın söz konusu itirafla parti tüzüğünün "Disiplin cezaları ve cezaları gerekli kılan haller" maddesinin a, f ve k bentleri gereğince "kesin çıkarma" talebiyle "Müşterek Disiplin Kurulu''na sevk edilmesine ilişin talepte bulundu.

