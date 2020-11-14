İYİ Parti'de bir deprem daha! İhracı istendi!

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın ihracını istedi. Koncuk, İYİ Parti 4. Olağanüstü Kurultay'da Genel Başkan Meral Akşener ve Genel İdare Kurulu'nun (GİK) çarşaf liste kararına rağmen, blok liste çıkardığı iddiasıyla partiden ihracını istedi.

Aydın'ın ihracı istemiyle partiye yolladığı dilekçenin içeriğine ilişkin bilgi veren Koncuk, Partinin 3 Ağustos 2019'da yapılan 4. Olağanüstü Kurultayı'nda Akşener'in "seçime mutlaka çarşaf listeyle gidileceği, kim kazanırsa onunla birlikte GİK'i oluşturacağı" yönünde açıklamaları olduğunu aktaran Koncuk, "Çarşaf liste olması konusunda GİK'in de bir kararı vardı. Ama GİK yetkiyi Genel Başkan'a vermiş ve oda bu yetkisini açıklamıştı." dedi.

