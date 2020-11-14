İYİ Parti'de bir deprem daha! İhracı istendi!
Son dakika gelen bilgilere göre; İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın Akşener ve GİK'in çarşaf liste kararına rağmen blok liste çıkardığı iddiasıyla partiden ihraç edilmesi istendi.
GÜNDEM 14.11.2020, 21:34
İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın ihracını istedi. Koncuk, İYİ Parti 4. Olağanüstü Kurultay'da Genel Başkan Meral Akşener ve Genel İdare Kurulu'nun (GİK) çarşaf liste kararına rağmen, blok liste çıkardığı iddiasıyla partiden ihracını istedi.
Aydın'ın ihracı istemiyle partiye yolladığı dilekçenin içeriğine ilişkin bilgi veren Koncuk, Partinin 3 Ağustos 2019'da yapılan 4. Olağanüstü Kurultayı'nda Akşener'in "seçime mutlaka çarşaf listeyle gidileceği, kim kazanırsa onunla birlikte GİK'i oluşturacağı" yönünde açıklamaları olduğunu aktaran Koncuk, "Çarşaf liste olması konusunda GİK'in de bir kararı vardı. Ama GİK yetkiyi Genel Başkan'a vermiş ve oda bu yetkisini açıklamıştı." dedi.
Aydın'ın ihracı istemiyle partiye yolladığı dilekçenin içeriğine ilişkin bilgi veren Koncuk, Partinin 3 Ağustos 2019'da yapılan 4. Olağanüstü Kurultayı'nda Akşener'in "seçime mutlaka çarşaf listeyle gidileceği, kim kazanırsa onunla birlikte GİK'i oluşturacağı" yönünde açıklamaları olduğunu aktaran Koncuk, "Çarşaf liste olması konusunda GİK'in de bir kararı vardı. Ama GİK yetkiyi Genel Başkan'a vermiş ve oda bu yetkisini açıklamıştı." dedi.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 14 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Başakşehir
|8
|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
|7
|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Sivasspor
|7
|8
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|7
|5
|20. Denizlispor
|7
|5
|21. Ankaragücü
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Samsunspor
|9
|16
|4. Adana Demirspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|6. Altınordu
|8
|14
|7. Giresunspor
|8
|14
|8. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|8
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|9
|4
|18. Eskişehirspor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
|2. Tottenham
|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
|8
|16
|5. Chelsea
|8
|15
|6. Aston Villa
|7
|15
|7. Everton
|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|7
|12
|11. Arsenal
|8
|12
|12. West Ham
|8
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Valencia
|9
|11
|10. Getafe
|8
|11
|11. Elche
|7
|11
|12. Sevilla
|7
|10
|13. Osasuna
|8
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Levante
|8
|6
|19. Real Valladolid
|9
|6
|20. Huesca
|9
|6
Sayfalar Tümü