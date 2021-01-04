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İYİ Parti - Ümit Özdağ restleşmesinde yeni gelişme! Tarih belli oldu
16 Kasım 2020 tarihinde İYİ Parti'den ihraç edilen Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihraç edilmesi kararına itirazda bulunarak açtığı davanın duruşması, 13 Ocak'ta görülecek.
GÜNDEM 04.01.2021, 11:54
16 Kasım 2020 tarihinde İYİ Parti'den ihraç edilen Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın avukatı Uğur Tarhan aracılığıyla Disiplin Kuruluna sevk edilmesi ve ihraç kararının Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine başvurdu.
Dava dilekçesinde, "Müvekkil davacının, kurucu ve milletvekili olduğu partiden ihraç edilmesi kararı, Siyasi Partiler Kanunu'na hakim olan normatif ilkelere aykırı olduğundan hukuki denetimden geçerek iptal edilmesi gayesiyle huzurdaki davanın açılması zarureti hasıl olmuştur." ifadeleri yer aldı.
Dava dilekçesini kabul eden Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın 13 Ocak'ta görülmesini kararlaştırdı.
İyi Parti'nin kurucuları arasında yer alan ve İstanbul Milletvekili olan Özdağ, partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki FETÖ ilişkin iddiaları üzerine Disiplin Kuruluna sevk edilmişti. Disiplin Kurulunun 16 Kasım 2020'de aldığı kararla Özdağ, parti üyeliğinden kesin olarak ihraç edilmişti.Son dakika haberi: Ümit Özdağ İYİ Parti'den ihraç edildi
Dava dilekçesinde, "Müvekkil davacının, kurucu ve milletvekili olduğu partiden ihraç edilmesi kararı, Siyasi Partiler Kanunu'na hakim olan normatif ilkelere aykırı olduğundan hukuki denetimden geçerek iptal edilmesi gayesiyle huzurdaki davanın açılması zarureti hasıl olmuştur." ifadeleri yer aldı.
Dava dilekçesini kabul eden Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın 13 Ocak'ta görülmesini kararlaştırdı.
İyi Parti'nin kurucuları arasında yer alan ve İstanbul Milletvekili olan Özdağ, partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki FETÖ ilişkin iddiaları üzerine Disiplin Kuruluna sevk edilmişti. Disiplin Kurulunun 16 Kasım 2020'de aldığı kararla Özdağ, parti üyeliğinden kesin olarak ihraç edilmişti.Son dakika haberi: Ümit Özdağ İYİ Parti'den ihraç edildi
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