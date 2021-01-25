İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu'ndan erken seçim çağrısı

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı, Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, Meclis Genel Kurulunun verilen aranın ardından yarın açılacağını anımsattı.İsmail Tatlıoğlu, "2021'den umutsuz olmamak için yürütmenin bizlerin sesini duyması, Türkiye'yi 2021'de siyasal iklimin değişmesi için bir seçime götürmesi artık şarttır. Bu sürecin daha fazla uzaması Türkiye'nin aleyhinedir." dedi.

İYİ Parti olarak 27. Yasama Dönemi'nde 250 kanun teklifi, 437 araştırma önergesi, 3 bin 408 soru önergesi verdiklerini, soru önergelerinden sadece 2 bin 33'ünün yanıtlandığını anlatan Tatlıoğlu, birçok bakanlığın, sorularının yarısına dahi cevap verme zahmetinde bulunmadığını ifade etti.



Bütün sarayların aynı; eleştiriye kör, sağır olduğunu ifade eden Tatlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Saraydaki azınlık her zaman, her ülkede mutludur. Saraydan çıkmadan, milletle bütünleşmeden ne sorunlar görülür ne de çözüm üretilir. Türk insanı koronavirüsün etkisiyle 2020'yi kaybetmiştir. Ama korana dışında 2019'u da kaybetmiştik. 2021'den umutsuz olmamak için yürütmenin bizlerin sesini duyması ve buna kulak vermesi, Türkiye'yi 2021'de siyasal iklimin değişmesi için bir seçime götürmesi, Türkiye'nin bir seçime girmesi artık şarttır. Bu sürecin daha fazla uzaması Türkiye'nin aleyhinedir. Türkiye'nin potansiyeli, güçlü Türkiye için uygundur. Türkiye'nin fotoğrafı bu değildir. Ekonomi olarak çok daha yukarılarda bir Türkiye, demokratik özgürlük alanları genişlemiş, yargının ve liyakatin yerleşmiş olduğu, yükselen bir Türkiye mümkündür. Bunun için siyasal iklimin değişmesi gerekir. İnşallah siyasal iklimin değiştiği yeni bir enerjiyle, yeni bir siyasal iktidarla Türkiye, 21. yüzyılın yarışan ülkelerinden birisi haline gelecektir."

