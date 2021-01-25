Reklam

Son Dakika

İYİ Parti parlamenter sistem çalışmasını kamuoyuyla paylaşacak

İYİ Parti, "İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışmasını şubat ayında kamuoyuna açıklayacak.

GÜNDEM 25.01.2021, 16:47
İYİ Parti parlamenter sistem çalışmasını kamuoyuyla paylaşacak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talimatıyla 1,5 yıl önce Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem ile Genel Sekreter Uğur Poyraz'ın koordinatörlüğünde başlatılan çalışma tamamlandı.
İlgili Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri ve milletvekilleri çalışmayla ilgili bilgilendirildi.
Dört ana başlıktaki çalışma sonucu belirlenen ilkeler, Genel Başkan Meral Akşener tarafından şubat ayının ilk haftası ya da ortasında kamuoyuyla paylaşılacak.
İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Erdem, gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda, "İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" ile yönetilecek devlet sisteminin ilkelerini ortaya koyduklarını söyledi.
Bir anayasa çalışması yapmadıklarının altını çizen Erdem, "Devletin idari ve anayasadaki yönetim yapısına ilişkin anayasada değişmesini istediğimiz ya da önerdiğimiz maddeleri ilkelerin altına yerleştiriyoruz." dedi.
Topluma bir devlet sistemi önerisi sunacaklarını kaydeden Erdem, çalışmaya ilişkin şu bilgileri verdi:
Erdem, cumhurbaşkanının nasıl seçileceğine ilişkin ise "Bizim için cumhurbaşkanının halk veya Meclis tarafından seçilmesi önemli değil. Önemli olan tarafsız, İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin ilkeleriyle donatılmış görev ve yetkilere sahip bir cumhurbaşkanı olması. Tarafsız bir cumhurbaşkanının bir kereden fazla görev yapmasına gerek yok." ifadesini kullandı.
Çalışmada hiçbir surette rövanşist ve propagandist bir dil kullanmadıklarını, Türk siyasetine yerleşmesi gereken siyasi nezaket diliyle bir metin oluşturduklarını vurgulayan Erdem, "Bu sistemle Meclisi kuvvetlendiriyoruz. Seçim barajını da temsilde adalet ilkesine uygun olarak düşürüyoruz." diye konuştu.
"Bunu yaparken hiçbir surette 'kim başbakan' ya da 'kim cumhurbaşkanı olacak' konusu üzerinden gitmiyoruz. Cumhurbaşkanı ya da başbakanın nasıl bir devlette idari yönetim sistemine ihtiyacı olduğu üzerinden gitmiyoruz. Sadece milletimizin nasıl bir yönetim sistemine ihtiyacı olduğunu belirleyerek gidiyoruz."
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 25 Ocak 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Galatasaray 20 39
3. Fenerbahçe 19 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Trabzonspor 20 33
6. Hatayspor 20 32
7. Alanyaspor 19 31
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Rizespor 20 25
13. Sivasspor 19 24
14. Başakşehir 20 24
15. Konyaspor 20 23
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. Samsunspor 18 36
3. İstanbulspor 17 34
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 17 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Akhisar Bld.Spor 18 16
15. Menemen Belediyespor 17 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Aston Villa 17 29
9. Chelsea 19 29
10. Southampton 18 29
11. Arsenal 19 27
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 19 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Celta de Vigo 20 24
10. Cádiz 20 24
11. Levante 19 23
12. Getafe 18 23
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13