İYİ Parti parlamenter sistem çalışmasını kamuoyuyla paylaşacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talimatıyla 1,5 yıl önce Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem ile Genel Sekreter Uğur Poyraz'ın koordinatörlüğünde başlatılan çalışma tamamlandı.

İlgili Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri ve milletvekilleri çalışmayla ilgili bilgilendirildi.

Dört ana başlıktaki çalışma sonucu belirlenen ilkeler, Genel Başkan Meral Akşener tarafından şubat ayının ilk haftası ya da ortasında kamuoyuyla paylaşılacak.

İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Erdem, gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda, "İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" ile yönetilecek devlet sisteminin ilkelerini ortaya koyduklarını söyledi.

Bir anayasa çalışması yapmadıklarının altını çizen Erdem, "Devletin idari ve anayasadaki yönetim yapısına ilişkin anayasada değişmesini istediğimiz ya da önerdiğimiz maddeleri ilkelerin altına yerleştiriyoruz." dedi.

Topluma bir devlet sistemi önerisi sunacaklarını kaydeden Erdem, çalışmaya ilişkin şu bilgileri verdi:

Erdem, cumhurbaşkanının nasıl seçileceğine ilişkin ise "Bizim için cumhurbaşkanının halk veya Meclis tarafından seçilmesi önemli değil. Önemli olan tarafsız, İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin ilkeleriyle donatılmış görev ve yetkilere sahip bir cumhurbaşkanı olması. Tarafsız bir cumhurbaşkanının bir kereden fazla görev yapmasına gerek yok." ifadesini kullandı.

Çalışmada hiçbir surette rövanşist ve propagandist bir dil kullanmadıklarını, Türk siyasetine yerleşmesi gereken siyasi nezaket diliyle bir metin oluşturduklarını vurgulayan Erdem, "Bu sistemle Meclisi kuvvetlendiriyoruz. Seçim barajını da temsilde adalet ilkesine uygun olarak düşürüyoruz." diye konuştu.

"Bunu yaparken hiçbir surette 'kim başbakan' ya da 'kim cumhurbaşkanı olacak' konusu üzerinden gitmiyoruz. Cumhurbaşkanı ya da başbakanın nasıl bir devlette idari yönetim sistemine ihtiyacı olduğu üzerinden gitmiyoruz. Sadece milletimizin nasıl bir yönetim sistemine ihtiyacı olduğunu belirleyerek gidiyoruz."

