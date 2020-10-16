İYİ Parti Muğla İl Başkan Yardımcısı istifa etti
İYİ Parti Muğla İl Başkan Yardımcısı Ercan Balcı, partisinden istifa ettiğini bildirdi.
GÜNDEM 16.10.2020, 22:09
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Balcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.
Ercan Balcı, açıklamasında, "Kurucular Kurulu İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladığım ve daha sonra Mahalli İdarelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak hizmet ettiğim İYİ Parti'den, tüm görevlerimden ve üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile duyuruyorum. İstifa sürecim ile ilgili sebep ve gerekçeleri yeri ve zamanı gelince açıklayacağımı bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.
Ercan Balcı, açıklamasında, "Kurucular Kurulu İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladığım ve daha sonra Mahalli İdarelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak hizmet ettiğim İYİ Parti'den, tüm görevlerimden ve üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile duyuruyorum. İstifa sürecim ile ilgili sebep ve gerekçeleri yeri ve zamanı gelince açıklayacağımı bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.
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