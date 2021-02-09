İYİ Parti Milletvekili kalp krizi geçirdi, hastaneye kaldırıldı
Edirne'de kalp krizi geçiren İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Ankara'da hastanede kontrol altına alındı.
GÜNDEM 09.02.2021, 02:01
İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar'ın Edirne'de kalp krizi geçirmesi sonrası Ankara'da hastanede kontrol altında tutulduğu bildirildi.
Çakırlar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3 Şubat günü rahatsızlanması sonrası Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi acil servisine başvurduğunu belirtti.
Tetkikler sonucu kalp krizi geçirdiğinin tespit edildiğini aktaran Çakırlar, şunları kaydetti:
"Yapılan müdahalede kalp krizi geçirmiş olduğumu öğrendim. Acil servis ve kardiyoloji bölümünde müdahale eden doktor ve diğer görevlilere çok teşekkür ederim. Ankara'da kontrol altındayım. Geçmiş olsun dileğinde bulunan bütün dostlarıma teşekkür ediyorum."
İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir de yaptığı yazılı açıklamada, Çakırlar ile telefonla görüştüğünü durumunun iyi olduğunu belirtti.
Demir, Çakırlar'ın cuma gününe kadar kontrol altında tutulacağını bildirdi.
Çakırlar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3 Şubat günü rahatsızlanması sonrası Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi acil servisine başvurduğunu belirtti.
Tetkikler sonucu kalp krizi geçirdiğinin tespit edildiğini aktaran Çakırlar, şunları kaydetti:
"Yapılan müdahalede kalp krizi geçirmiş olduğumu öğrendim. Acil servis ve kardiyoloji bölümünde müdahale eden doktor ve diğer görevlilere çok teşekkür ederim. Ankara'da kontrol altındayım. Geçmiş olsun dileğinde bulunan bütün dostlarıma teşekkür ediyorum."
İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir de yaptığı yazılı açıklamada, Çakırlar ile telefonla görüştüğünü durumunun iyi olduğunu belirtti.
Demir, Çakırlar'ın cuma gününe kadar kontrol altında tutulacağını bildirdi.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 09 Şubat 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|23
|48
|2. Beşiktaş
|23
|48
|3. Fenerbahçe
|23
|48
|4. Trabzonspor
|23
|42
|5. Alanyaspor
|23
|41
|6. Hatayspor
|23
|38
|7. Gaziantep FK
|23
|38
|8. Karagümrük
|23
|37
|9. Antalyaspor
|23
|31
|10. Malatyaspor
|23
|29
|11. Sivasspor
|23
|28
|12. Göztepe
|23
|26
|13. Rizespor
|23
|26
|14. Kasımpaşa
|23
|26
|15. Konyaspor
|22
|24
|16. Kayserispor
|23
|24
|17. Başakşehir
|23
|24
|18. Erzurumspor
|23
|22
|19. Gençlerbirliği
|22
|20
|20. Ankaragücü
|22
|18
|21. Denizlispor
|23
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|20
|44
|2. İstanbulspor
|20
|40
|3. Samsunspor
|20
|40
|4. Adana Demirspor
|20
|37
|5. Tuzlaspor
|20
|36
|6. Altay
|20
|35
|7. Ankara Keçiörengücü
|20
|34
|8. Altınordu
|20
|34
|9. Bursaspor
|20
|30
|10. Bandırmaspor
|20
|27
|11. Adanaspor
|20
|24
|12. Ümraniye
|20
|24
|13. Boluspor
|20
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|20
|19
|15. Balıkesirspor
|20
|19
|16. Menemen Belediyespor
|20
|19
|17. Ankaraspor
|20
|13
|18. Eskişehirspor
|20
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|22
|50
|2. M. United
|23
|45
|3. Leicester City
|23
|43
|4. Liverpool
|23
|40
|5. Chelsea
|23
|39
|6. West Ham
|23
|39
|7. Everton
|21
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Aston Villa
|21
|35
|10. Leeds United
|22
|32
|11. Arsenal
|23
|31
|12. Southampton
|22
|29
|13. Crystal Palace
|23
|29
|14. Wolverhampton
|23
|27
|15. Brighton
|23
|25
|16. Newcastle
|23
|25
|17. Burnley
|22
|23
|18. Fulham
|22
|15
|19. West Bromwich
|23
|12
|20. Sheffield United
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|20
|51
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Real Madrid
|21
|43
|4. Sevilla
|21
|42
|5. Villarreal
|22
|36
|6. Real Sociedad
|22
|35
|7. Real Betis
|22
|30
|8. Granada
|22
|30
|9. Levante
|21
|27
|10. Celta de Vigo
|22
|26
|11. Athletic Bilbao
|21
|25
|12. Valencia
|22
|24
|13. Getafe
|21
|24
|14. Cádiz
|22
|24
|15. Osasuna
|22
|22
|16. Deportivo Alaves
|22
|22
|17. Eibar
|22
|20
|18. Real Valladolid
|22
|20
|19. Elche
|20
|18
|20. Huesca
|22
|16
Sayfalar Tümü