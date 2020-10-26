İYİ Parti kuruluş yıl dönümünü kutluyor! Daha neler neler göreceğiz

MHP'den ayrılarak 3 yıl önce kurulan İYİ Parti, kuruluş yıl dönümünü İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen program ile kutladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bizim öykümüz, adaletin, demokrasinin, sorumlu siyasetin, kutlu mücadelenin, başarının, büyük Türk milletinin öyküsüdür." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun gösteri sunduğu etkinlikte, denizde vapurlardan meşaleler yakıldı.

Okunan kutlama mesajlarının ardından bir konuşma yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



İYİ Parti’nin kuruluş amacından bahseden Akşener, şunları kaydetti:

"Bizim öykümüz, adaletin, demokrasinin, sorumlu siyasetin, kutlu mücadelenin, başarının, büyük Türk milletinin öyküsüdür. Bu öykünün kahramanları, başarının mimarları sizler ve bizlere inanan aziz milletimizdir. Biz bu günlere kolay gelmedik. Attığımız her adımda engellemek isteyenler oldu. Sesimizi kısmaya, yolumuzu kesmeye çalışanlar oldu. Nitekim İYİ Parti büyüdükçe daha neler neler göreceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın, Allah'ın izniyle hiçbiri bizi yolumuzdan çeviremeyecek çünkü biz bu kutlu yola koltuk sahibi olmak için, zengin olma için çıkmadık, biz bu yola milletimiz için, Türkiye için çıktık. İlk günkü aşkla yürümeye devam ediyoruz. Bizim siyasetimizin öznesi milletimizdir."



Parlamenter sistem çağrısında bulunan Akşener, şöyle devam etti:

"Görüyoruz ki o kutlu gün geliyor çünkü millet bizi çağırıyor. Bu çağrı Türk siyaseti için yeni bir dönemin çağrısıdır. Bu çağrı mutlu, zengin ve güçlü bir Türkiye’nin çağrısıdır. Bu çağrı iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin çağrısıdır. Biz o çağrıyı duyuyoruz."

Programa, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, milletvekilleri, bazı siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

