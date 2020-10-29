İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, disipline sevk edildi.

108 il ve ilçe başkanı geçtiğimiz hafta Ümit Özdağ disipline sevk edilmesini talep etmişti.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İYİ Parti İstanbul Milletvekili sayın Ümit Özdağ’ın, partimiz ve İstanbul İl Başkanımız ile ilgili açıklama ve ithamları, kamuoyunun malumudur. Gelişmeler üzerine, İl Başkanlarımız ve 108 İlçe Başkanımız, “Disiplin sürecinin” başlatılması yönünde talepte bulunmuştur. Genel Sekreterliğimize yapılan başvurular, bugün Sayın Genel Başkanımıza iletilmiş, Sayın Genel Başkanımız da, başvuru ve talepleri değerlendirerek, Sayın Ümit Özdağ’ın Disiplin Kurulu’na sevkine karar vermiştir.

