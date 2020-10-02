İYİ Parti GİK'te partinin hedef ve amaçları hatırlatıldı
İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında, yeni üyelere partinin vizyon, hedef ve amaçları hatırlatıldı.
GÜNDEM 02.10.2020, 22:00
İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayın ardından 50 üyeden oluşan yeni Genel İdare Kurulu (GİK), dün Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında ilk toplantısını yaptı.
Başkanlık Divanının da belirlendiği toplantıda, partinin kuruluş hikayesi, vizyonu, hedefleri ve amaçları hatırlatılarak, bu çerçevede yeni başkanlık divanının çalışma metodolojisi ortaya konuldu.
Toplantıda, divanda başkanlık sayısının artırılması ve bazı başkanlıkların ayrıştırılmasının nedenleri aktarıldı.
Akşener'in "Bir memleket meselesi" sloganıyla yaptığı il ve esnaf gezilerinden elde edilen sonuçlar değerlendirildi. Partinin, vatandaşın sorunları ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri ile bunlara ilişkin yol haritası ve stratejiler ele alındı.
Yeni Başkanlık Divanı'nda Parti Sözcüsüne yer verilmedi. Gündeme göre ilgili başkanlıklar uzmanlık alanlarına göre ya da divan toplantısının ardından duruma göre Akşener'in talimatlandırdığı başkan açıklama yapacak.
Bu arada, kurultaydaki liste krizine tepki göstererek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ( TBMM) oylamaya katılmayan 15 civarı milletvekilinin gelecek hafta bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapması bekleniyor.
Başkanlık Divanının da belirlendiği toplantıda, partinin kuruluş hikayesi, vizyonu, hedefleri ve amaçları hatırlatılarak, bu çerçevede yeni başkanlık divanının çalışma metodolojisi ortaya konuldu.
Toplantıda, divanda başkanlık sayısının artırılması ve bazı başkanlıkların ayrıştırılmasının nedenleri aktarıldı.
Akşener'in "Bir memleket meselesi" sloganıyla yaptığı il ve esnaf gezilerinden elde edilen sonuçlar değerlendirildi. Partinin, vatandaşın sorunları ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri ile bunlara ilişkin yol haritası ve stratejiler ele alındı.
Yeni Başkanlık Divanı'nda Parti Sözcüsüne yer verilmedi. Gündeme göre ilgili başkanlıklar uzmanlık alanlarına göre ya da divan toplantısının ardından duruma göre Akşener'in talimatlandırdığı başkan açıklama yapacak.
Bu arada, kurultaydaki liste krizine tepki göstererek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ( TBMM) oylamaya katılmayan 15 civarı milletvekilinin gelecek hafta bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapması bekleniyor.
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