İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de aşı oldu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘devlet büyükleri’ne tanınan ayrıcalık kapsamında aşı oldu. Akşener, topluma örnek olmak için aşı olduğunu söyledi.
GÜNDEM 15.01.2021, 13:40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın siyasi parti liderlerini arayarak topluma örnek olmaları için aşı yaptırmaları çağrısına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de cevap verdi.
Twitter hesabından açıklama yapan Akşener, “Sayın Fahrettin Koca, tüm liderler gibi beni de dün akşam arayarak aşı olmaya davet etti.
Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum.
Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum” dedi.
Sağlık Bakanı Koca’nın çağrısı ardından dün önce AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aşı olmuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, sırasını bekleyeceğini açıklamıştı.
Sayın @drfahrettinkoca tüm liderler gibi beni de, dün akşam arayarak aşı olmaya davet etti.⁰⁰Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum.Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum.
— Meral Akşener (@meral_aksener) January 15, 2021
Sayın @drfahrettinkoca tüm liderler gibi beni de, dün akşam arayarak aşı olmaya davet etti.⁰⁰Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum.Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum. pushfn('ads'); — Meral Akşener (@meral_aksener) January 15, 2021
Twitter hesabından açıklama yapan Akşener, “Sayın Fahrettin Koca, tüm liderler gibi beni de dün akşam arayarak aşı olmaya davet etti.
Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum.
Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum” dedi.
Sağlık Bakanı Koca’nın çağrısı ardından dün önce AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aşı olmuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, sırasını bekleyeceğini açıklamıştı.
Sayın @drfahrettinkoca tüm liderler gibi beni de, dün akşam arayarak aşı olmaya davet etti.⁰⁰Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum.Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum.
— Meral Akşener (@meral_aksener) January 15, 2021
Sayın @drfahrettinkoca tüm liderler gibi beni de, dün akşam arayarak aşı olmaya davet etti.⁰⁰Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum.Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum. pushfn('ads'); — Meral Akşener (@meral_aksener) January 15, 2021
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