Milli Gazete yazarı Abdulaziz Kıranşal, namazın insanı kötülüklerden koruyacağına dair yaptığı paylaşımla dikkat çekt.

İyi ve doğru kılınmış bir namazın insanı kötülüklerden koruyacağını belirten Kıranşal, Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

"İyi kılınmış bir namazın alıkoyamayacağı bir kötülük yoktur.

İyi kılınmış bir namazın değiştiremeyeceği bir kötü ahlak yoktur.

İyi kılınmış bir namazın silemeyeceği bir günah yoktur. (Kul hakkı hariç)

İyi kılınmış bir namazın huzura kavuşturup rahatlatamayacağı bir gönül yoktur."

-İyi kılınmış bir namazın alıkoyamayacağı bir kötülük yoktur-İyi kılınmış bir namazın değiştiremeyeceği bir kötü ahlak yoktur-İyi kılınmış bir namazın silemeyeceği bir günah yoktur. (Kul hakkı hariç)-İyi kılınmış bir namazın huzura kavuşturup rahatlatamayacağı bir gönül yoktur

— ABDULAZİZ KIRANŞAL (@AKIRANSAL) January 13, 2021



-İyi kılınmış bir namazın alıkoyamayacağı bir kötülük yoktur-İyi kılınmış bir namazın değiştiremeyeceği bir kötü ahlak yoktur-İyi kılınmış bir namazın silemeyeceği bir günah yoktur. (Kul hakkı hariç)-İyi kılınmış bir namazın huzura kavuşturup rahatlatamayacağı bir gönül yoktur pushfn('ads'); — ABDULAZİZ KIRANŞAL (@AKIRANSAL) January 13, 2021

