İÜ Tıp Fakültesi Dekanı: "2-3 ay daha dişimizi sıkalım"
Prof. Dr. Tufan Tükek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak "Şurada 2-3 ay daha dişimizi sıkalım. Sağlıklı yakın bir gelecek için kurallara uymaya devam edelim" dedi.
GÜNDEM 28.09.2020, 19:57
1
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.
"Daha önce yazdığım gibi İstanbul’da vaka artış hızında yavaşlama devam ediyor. Anadolu’nun ateşi de sönüyor. Yatan hasta ve yoğun bakım hasta sayılarımız da makul düzeyde. Bunlar bizleri umutlandırıyor. Yaptığımız bir çalışmada pnömoni geçirenlerde antikor geliştirme oranı yüzde 85-90" diyen Tükek, şöyle devam etti:
"İyi bir filyasyon, sıkı tedbirler, herkes tarafından kurallara uyum bize güzel sonuçlar getirecek. Hastalığın daha hafif seyrediyor olması bizi rehavete sürüklemesin. Şurada 2-3 ay daha dişimizi sıkalım. Sağlıklı yakın bir gelecek için kurallara uymaya devam edelim."
"Daha önce yazdığım gibi İstanbul’da vaka artış hızında yavaşlama devam ediyor. Anadolu’nun ateşi de sönüyor. Yatan hasta ve yoğun bakım hasta sayılarımız da makul düzeyde. Bunlar bizleri umutlandırıyor. Yaptığımız bir çalışmada pnömoni geçirenlerde antikor geliştirme oranı yüzde 85-90" diyen Tükek, şöyle devam etti:
"İyi bir filyasyon, sıkı tedbirler, herkes tarafından kurallara uyum bize güzel sonuçlar getirecek. Hastalığın daha hafif seyrediyor olması bizi rehavete sürüklemesin. Şurada 2-3 ay daha dişimizi sıkalım. Sağlıklı yakın bir gelecek için kurallara uymaya devam edelim."
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 28 Eylül 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Hatayspor
|3
|7
|5. Erzurumspor
|3
|6
|6. Göztepe
|3
|5
|7. Fenerbahçe
|3
|5
|8. Konyaspor
|2
|4
|9. Antalyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Denizlispor
|2
|1
|20. Malatyaspor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|3. İstanbulspor
|3
|6
|4. Samsunspor
|3
|5
|5. Adanaspor
|3
|5
|6. Altay
|3
|4
|7. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|8. Tuzlaspor
|2
|4
|9. Bandırmaspor
|3
|4
|10. Giresunspor
|3
|4
|11. Altınordu
|2
|3
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Menemen Belediyespor
|2
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Everton
|3
|9
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|3
|6
|6. Leeds United
|3
|6
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Chelsea
|3
|4
|9. Newcastle
|3
|4
|10. West Ham
|3
|3
|11. Aston Villa
|1
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Fulham
|2
|0
|20. Sheffield United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Celta de Vigo
|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Villarreal
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Barcelona
|1
|3
|11. Sevilla
|1
|3
|12. Levante
|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
|14. Athletic Bilbao
|2
|3
|15. Cádiz
|3
|3
|16. Huesca
|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0
Sayfalar Tümü