İtiraf gibi Covid-19 açıklaması! Kitlerin doğruluğu güvenilir mi?

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında hastalığı tespit etmek için kullanılan test kitlerinin doğruluk ve güvenirliğine ilişkin önemli bir duyuru yayımladı.

Bakanlık bağlı Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyurusunda, Covid-19 test kitlerinin yeterli sayıda klinik numune ile test edilemediği ve belirlenenden daha yüksek hata payı barındırabileceği belirtildi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayımladığı duyuruda, “Covid-19 tanısında kullanılan test kitlerinin yeterli sayıda klinik numune ile test edilemediği belirtildi. Duyuruda, “Test kitlerinin belirlenen güvenlik aralığından daha yüksek hata payı barındırabileceği" açıklaması yapıldı.



İtiraf niteliği olarak değerlendirilen açıklamada “COVID-19 Tanı Kitleri Ürün Değerlendirme İşlemleri” başlığıyla yayımlanan duyuruda, “Halk sağlığının korunması ve Covid-19 pandemisinin yayılmasının önüne geçilebilmesi için Covid-19 tanı kitlerinin hastalığın tanısında etkin olup olmadığının tayinin yapılması yetkisi Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir” denildi.

Öte yandan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü duyuruda Covid-19 ürün analizi için gerekli numune miktarlarına ilişkin de bilgilere yer verirken şirketlerden, antikor testi için 200, antijen testi için 300, ELISA testi için 300, PCR testi için 300, LAMP testi için 300, Covid-19 swap-numune alma çubuğu analizi için 300 ve Covid-19 VTM-Viral numune taşıma ortamı analizi için de 300 adet numune istedi. Ayrıca test edilecek ürünlerin elden teslim edilmesi gerektiği ve test sürenin de üç hafta ile sekiz hafta arasında olduğu belirtildi.



Geçen aylarda da Sağlık Bakanlığı’nın satın aldığı test kitlerinin doğruluk oranının yüzde 40 civarında olduğu iddiası ortaya atılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise tartışmalara, “Medyada ve sosyal medyada ilginç görünümlü birkaç konu var. Test kitlerimizin doğru sonuç verme oranımızın yüzde 40 olduğu ileri sürülüyor. Test kitlerimizin doğru sonuç verme oranı yüzde 90’ın üzerindedir” diye yanıt vermişti.

Birgün'de geçen haberde konuya dair Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Sekreteri Pınar İçel, tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Pandeminin başından beri test sayısı ve güvenilirliği tartışma konusu olmuştu. Sağlık Bakanlığı, test sayılarını düşük tutarak adeta hastalığı tespit etmemeye çalıştığı gibi testlerin doğruluk oranının da yüzde 40’larda kalıyor olması da test sonuçlarına olan güveni tartışma konusu haline getirmişti. Şimdi kendileri de testlerin güvenilir olmadığını kabul etmektedir.”

