İthal buğday fiyatlarında rekor!

İthal buğday fiyatları durdurulamıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 400 bin ton ekmeklik buğday ithalatı ihalesini bugün yaparken fiyatlar rekor kırarak 2 bin 500 liraya dayandı. İhalede oluşan fiyatları yine Türkiye kamuoyuna ilk duyuran Ziraat Mühendisi Faik Toy oldu.



TMO, hasatta sonra 7’inci ekmeklik buğday ithalat ihalesini bugün yaptı. 400 bin ton ekmeklik buğday ithalat ihalesinde oluşan fiyatlar rekor kırarak 2500 liraya dayandı. Yerli çiftçiye 1650 liraya taban fiyat açıklanırken, TMO’nun gelinen noktada 2400-2500 TL arasında buğday ithalat edecek olması dikkat çekti.



TMO, 25 Ağustos’ta ilk ekmeklik buğday ithalat ihalesini yaparken, bugün yapılan 400 bin tonluk ihale ile 7’nici ihalesini yapmış oldu. İlk 6 ihalede 2 milyon 90 bin ton ekmeklik buğday ithal eden TMO, bugünkü yapılan ihale ile birlikte ithal ekmeklik buğday miktarı 2 milyon 490 bin tona çıktı.



TMO’nun yaptığı her ihalede fiyatlar artarken, bugünkü ihalede ise rekor seviyeye ulaştı. 25 Ağustos’ta yapılan ihalede 390 bin ton ekmeklik buğday ortalama 222 dolardan ithal edilirken, bu ortalama fiyatlar sırasıyla 245, 257, 272 dolara kadar çıkmıştı. Bugün yapılan ihalede ise ortalama fiyatlar 310 dolar seviyesinde gerçekleşti.



TMO, en son ekmeklik buğday ithalatı ihalesini (400 bin ton) 4 Aralık’ta yaparken, bu ihalede ortalama fiyatlar liman ve nakliye masrafları hariç ortalama 267 dolar olarak gerçekleşmişti. 4 Aralık’tan bugüne yaklaşık 50 gün geçerken, ithal ekmeklik buğday fiyatı liman ve nakliye masrafları hariç ortalama 43 dolar artarak 310 dolara çıkması dikkat çekti.



TMO’nun yaptığı ithalat sonuçlarını yine ilk kamuoyuna duyuran ziraat mühendisi Faik Toy oldu. İhale sonuçları kamuoyu ile paylaşılmazken, kendisi de çiftçi olan Faik Toy, uluslararası piyasalardan aldığı bilgilerle kamuoyuna bilgilendirirken, ihale sonucunda oluşan fiyatlar üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı politikalara tepki gösterdi.



Faik Toy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uygulanan yanlış tarım politikasına tepki göstererek, “Unutmayın yerli çiftçimin ekmeklik buğdayına ton 1650 TL demiştiniz, elin çiftçisinin ekmeklik buğdayını ton 2400 TL’ye ithal ediyorsunuz. Bu konuda yerli ve millilikten bahsetmezseniz seviniriz” tepkisinde bulundu.

