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İtfaiye eri kurtardığı kedi ile mahsur kaldı
Aydın'ın Efeler ilçesinde, itfaiye eri, bir apartmanın 4'üncü katında mahsur kalan kediyle kurtarmak için sepetli araç ile yukarı çıktı.
GÜNDEM 06.02.2021, 22:26
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Olay, saat 12.00 sıralarında, Meşrutiyet Mahallesi Gençlik Caddesi'nde Maliye Lojmanları'nda bulunan bir apartmanın 4'üncü katında yaşandı. Evde kimsenin olmadığı sırada, balkondan kedi sesi geldiğini duyan apartman sakinleri, kediyi kurtarmak istedi. Başarılı olamayınca da itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, hidrolik sepetli, teleskopik platform aracı ile mahsur kalan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiye eri, platform aracıyla çıktığı balkonda, mahsur kalan kediyi kurtardı. Ancak, kediyi aşağı indireceği sırada, araç arızalandı. İtfaiye eri kurtardığı kedi ile yerden yaklaşık 10 metre yükseklikte mahsur kaldı. 20 dakika boyunca uğraşılmasına rağmen sorun giderilemedi. Bunun üzerine getirilen başka bir merdiven aracı ile itfaiye eri ve kurtardığı kedi, indirildi. Kedi binada yaşayanlara teslim edildi.
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