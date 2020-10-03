İtalyan medyasından Milan’da top koşturan Hakan Çalhanoğlu'na övgü

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan’da top koşturan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımının dün akşam UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda penaltı atışları sonucunda yendiği Rio Ave maçındaki performansıyla İtalyan basınından övgü aldı.

La Gazzetta dello Sport’ta, Milli futbolcunun performansına yönelik “Hakan kalitesi ve soğukkanlılığıyla gerçek bir 10 numara gibi Milan’ı ayakta tuttu. 120. dakikada gelen ve adeta 120 kilo ağırlığında olarak tanımlanan penaltı atışını kusursuz şekilde gole çevirdi” ifadesi kullanıldı.



Karantinada olan Milan’ın lider oyuncusu Zlatan Ibrahimovic oynamasa da o liderin bu maçta Hakan Çalhanoğlu olduğu yazılırken, “Türk oyuncu, kariyerinin en iyi döneminde” denildi. Gazetede, Hakan’ın Milan’ın oynadığı son 11 resmi maçta 8 gol attığı vurgulandı.

