İtalya'da koronavirüs kısıtlamaları protesto ediliyor!

İtalya'da koronavirüs kısıtlamalarına protestolar 5. gününe girerken İtalya'nın başkent Roma'da aşırı sağcı grubun protestosuna polis müdahale etti.

Koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için cumartesi gecesi toplanan aşırı sağcılar, Popolo meydanında tekrar salgına yönelik kısıtlayıcı tedbirleri protesto etmek için yine bir araya geldi. Popolo meydanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan emniyet güçlerinin, başbakanlığa çıkan yolları tuttuğu görüldü.

İtalya Milli Marşı'nı okuyan ve meşaleler yakan grup "özgürlük, özgürlük" diye slogan atarken güvenlik güçleri tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Ayrıca protestocuların da çok sayıda taş, şişe, fişek ve ses bombası atarak güvenlik güçlerine bir süre direnmesinin ardından meydanın arka caddelerinde bir süre kovalamaca yaşandı.

Göstericiler tarafından bazı çöp kutularının ateşe verildiği görüldü. İtalyan basınında çıkan haberlerde, olaylarda 16 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

