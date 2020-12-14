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İtalya'da koronavirüs kabusu derinleşiyor

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 491 artarak 65 bin 11 oldu.

GÜNDEM 14.12.2020, 22:16
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İtalya'da koronavirüs kabusu derinleşiyor
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 12 bin 30 kişiye  Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri toplam vaka sayısı 1 milyon 855 bin 737'ye yükseldi. 
Aktif Kovid-19 hasta sayısı 675 bin 109, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 95 oldu. 
Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 491 artarak 65 bin 11'e çıktı. 
İyileşenlerin sayısı ise 22 bin 456 artarak 1 milyon 115 bin 617 oldu. 
Bu arada, vaka sayılarının önceki haftalara göre düşmesiyle çoğu bölgede tedbirler gevşetilirken, özellikle hafta sonu kent merkezlerindeki yoğunluk uzmanları endişelendirdi. 
  Koronavirüs Bilim Teknik Kurulunun, yaklaşan Noel Bayramı ve yılbaşında İtalya geneli için daha sıkı tedbirlerin uygulanmasını istediği, hükümetin de özellikle hafta sonlarına yönelik kısıtlamaları ya da tatil günlerini kapsayacak tam kapanmayı değerlendirdiği basına yansıdı.
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