İtalya Seri A'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası! Milan'ı galibiyete taşıdı

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Milan kendi sahasında Lazio'yu 3-2 yendi

Maça hızlı başlayan Milanolu ekip 10. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Ante Rebic'in attığı golle 1-0 öne geçerken 17. dakika ise penaltıdan Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Etkin mücadelesiyle dikkat çeken Lazio 27. dakikada Luis Alberto ile eşitliği yakaladı.

İlk yarısı Milan'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanan oyunda 59. dakikada Milinkovic-Savic'in asistinde Ciro Immobile mücadelede eşitliği sağlayan golü kaydetti. Karşılaşmanın son dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Theo Hernandez skoru belirleyen golü attı.

Mücadeyi Hakan Çalhanoğlu'nun büyük etkisyle 3-2 kazanan Milan 34 puanla liderliğini sürdürdü. 21 puanda kalan Lazio ise haftayı 8. sırada tamamladı.

Ayrıca milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu bu sezon oynadığı 20 maçta 6 gol ve 9 asist katkısı yaptı.

