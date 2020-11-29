Reklam

Son Dakika

“İşyerleri 14 gün kapatılmalı”

Son günlerde tekrardan artışa geçen Kovid-19 vaka sayıları ile ilgili açıklama yapan DİSK, çalışanların salgından korunması için adımlar atılması çağrısında bulundu.

GÜNDEM 29.11.2020, 04:34
“İşyerleri 14 gün kapatılmalı”
İktidarın, “çarklar dönecek” ısrarı nedeniyle salgının işçiler arasında yaygınlaştığına dikkat çekilen açıklamada, “Acil, zorunlu ve üretime dayalı işler dışında tüm işler 14 gün süreyle durdurulmalı. Grip ve zatürre gibi aşılar çalışanlara ücretsiz ve hızlı bir şekilde ulaştırılmalı” denildi.
Yeniden artışa geçen Kovid-19 vakaları ile ilgili açıklama yayınlayan DİSK Yönetim Kurulu, bu süreçte çalışanların salgından hem sağlık hem de maddi olarak korunmaları ile ilgili taleplerini sıraladı. Açıklamada, salgının sadece sağlıkta değil, geçim şartlarında da sorunlara neden olduğu kaydedildi.
İktidarın, “çarklar dönecek” ısrarı nedeniyle salgının işçiler arasında yaygınlaştığına dikkat çekilen açıklamada, “Sadece sağlığımızı değil işimizi ve aşımızı korumak için de gerekli önlemler alınmadı. Giderek ağırlaşan geçim ve yaşam kavgamız için adım atmak yerine ekonomide başarı öyküler anlattı. Büyük şirketlerin vergi borçlarını sıfırlayan iktidar, işçi sınıfı başta olmak üzere halkın bu süreçteki sorunlarını görmezden geliyor. Halkın işini ve geçimini güvence altına almadan, milyonları ‘salgından veya açlıktan ölme’ tercihine mahkûm bırakarak, salgınla mücadele edilmiyor” denildi.

Bu süreçte alınması gereken tedbirlere de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Acil ve zorunlu işler dışında kalan tüm işyerlerinde istisnasız olarak 14-21 gün süreyle kapatılmalı. Bu süre zarfında işçiler ücretli izinli sayılmalı. İşten çıkarma yasağı devam ettirilmeli. Ücretsiz izin uygulamasına son verilmeli. Kısa çalışma ödeneği kolaylaştırılmalı ve asgari kullanım bedelinde elektrik, su, doğalgaz, iletişim gibi temel hizmetler parasız olmalıdır.

Açıklamada ayrıca, “Grip ve zatürre aşısında yaşandığı gibi, Kovid-19 aşısının temininde de gecikilmemeli, uygulamada ayrımcılık yapılmamalı, Kovid-19 aşısı risk gruplarından ve sağlık emekçileri başta olmak üzere zorunlu işlerde çalışanlardan başlanarak herkese ücretsiz uygulanmalıdır.”
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 29 Kasım 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Galatasaray 10 20
3. Fenerbahçe 9 20
4. Gaziantep FK 10 15
5. Başakşehir 10 14
6. Karagümrük 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Kasımpaşa 9 12
10. Rizespor 9 12
11. Malatyaspor 9 12
12. Hatayspor 7 12
13. Trabzonspor 10 12
14. Göztepe 8 11
15. Sivasspor 8 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Erzurumspor 8 8
18. Kayserispor 8 7
19. Denizlispor 9 6
20. Gençlerbirliği 8 5
21. Ankaragücü 8 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Adana Demirspor 9 18
3. İstanbulspor 10 18
4. Ankara Keçiörengücü 10 18
5. Tuzlaspor 9 18
6. Samsunspor 10 17
7. Altay 9 16
8. Giresunspor 10 16
9. Bursaspor 11 14
10. Balıkesirspor 10 14
11. Akhisar Bld.Spor 11 13
12. Adanaspor 9 12
13. Ümraniye 11 10
14. Menemen Belediyespor 9 9
15. Bandırmaspor 10 8
16. Ankaraspor 10 8
17. Boluspor 10 7
18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Liverpool 10 21
2. Tottenham 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 9 17
6. Everton 10 16
7. Aston Villa 8 15
8. Man City 9 15
9. West Ham 9 14
10. Wolverhampton 9 14
11. Leeds United 10 14
12. Newcastle 10 14
13. M. United 8 13
14. Arsenal 9 13
15. Crystal Palace 10 13
16. Brighton 10 10
17. West Bromwich 10 6
18. Burnley 9 5
19. Fulham 9 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 9 23
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 10 17
5. Sevilla 9 16
6. Cádiz 11 15
7. Granada 9 14
8. Elche 9 13
9. Deportivo Alaves 11 13
10. Athletic Bilbao 9 12
11. Valencia 11 12
12. Getafe 9 12
13. Real Betis 10 12
14. Barcelona 8 11
15. Osasuna 9 11
16. Eibar 10 10
17. Real Valladolid 11 10
18. Levante 10 8
19. Huesca 11 7
20. Celta de Vigo 10 7