“İşyerleri 14 gün kapatılmalı”
Son günlerde tekrardan artışa geçen Kovid-19 vaka sayıları ile ilgili açıklama yapan DİSK, çalışanların salgından korunması için adımlar atılması çağrısında bulundu.
GÜNDEM 29.11.2020, 04:34
İktidarın, “çarklar dönecek” ısrarı nedeniyle salgının işçiler arasında yaygınlaştığına dikkat çekilen açıklamada, “Acil, zorunlu ve üretime dayalı işler dışında tüm işler 14 gün süreyle durdurulmalı. Grip ve zatürre gibi aşılar çalışanlara ücretsiz ve hızlı bir şekilde ulaştırılmalı” denildi.
Yeniden artışa geçen Kovid-19 vakaları ile ilgili açıklama yayınlayan DİSK Yönetim Kurulu, bu süreçte çalışanların salgından hem sağlık hem de maddi olarak korunmaları ile ilgili taleplerini sıraladı. Açıklamada, salgının sadece sağlıkta değil, geçim şartlarında da sorunlara neden olduğu kaydedildi.
İktidarın, “çarklar dönecek” ısrarı nedeniyle salgının işçiler arasında yaygınlaştığına dikkat çekilen açıklamada, “Sadece sağlığımızı değil işimizi ve aşımızı korumak için de gerekli önlemler alınmadı. Giderek ağırlaşan geçim ve yaşam kavgamız için adım atmak yerine ekonomide başarı öyküler anlattı. Büyük şirketlerin vergi borçlarını sıfırlayan iktidar, işçi sınıfı başta olmak üzere halkın bu süreçteki sorunlarını görmezden geliyor. Halkın işini ve geçimini güvence altına almadan, milyonları ‘salgından veya açlıktan ölme’ tercihine mahkûm bırakarak, salgınla mücadele edilmiyor” denildi.
Bu süreçte alınması gereken tedbirlere de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Acil ve zorunlu işler dışında kalan tüm işyerlerinde istisnasız olarak 14-21 gün süreyle kapatılmalı. Bu süre zarfında işçiler ücretli izinli sayılmalı. İşten çıkarma yasağı devam ettirilmeli. Ücretsiz izin uygulamasına son verilmeli. Kısa çalışma ödeneği kolaylaştırılmalı ve asgari kullanım bedelinde elektrik, su, doğalgaz, iletişim gibi temel hizmetler parasız olmalıdır.
Açıklamada ayrıca, “Grip ve zatürre aşısında yaşandığı gibi, Kovid-19 aşısının temininde de gecikilmemeli, uygulamada ayrımcılık yapılmamalı, Kovid-19 aşısı risk gruplarından ve sağlık emekçileri başta olmak üzere zorunlu işlerde çalışanlardan başlanarak herkese ücretsiz uygulanmalıdır.”
Yeniden artışa geçen Kovid-19 vakaları ile ilgili açıklama yayınlayan DİSK Yönetim Kurulu, bu süreçte çalışanların salgından hem sağlık hem de maddi olarak korunmaları ile ilgili taleplerini sıraladı. Açıklamada, salgının sadece sağlıkta değil, geçim şartlarında da sorunlara neden olduğu kaydedildi.
İktidarın, “çarklar dönecek” ısrarı nedeniyle salgının işçiler arasında yaygınlaştığına dikkat çekilen açıklamada, “Sadece sağlığımızı değil işimizi ve aşımızı korumak için de gerekli önlemler alınmadı. Giderek ağırlaşan geçim ve yaşam kavgamız için adım atmak yerine ekonomide başarı öyküler anlattı. Büyük şirketlerin vergi borçlarını sıfırlayan iktidar, işçi sınıfı başta olmak üzere halkın bu süreçteki sorunlarını görmezden geliyor. Halkın işini ve geçimini güvence altına almadan, milyonları ‘salgından veya açlıktan ölme’ tercihine mahkûm bırakarak, salgınla mücadele edilmiyor” denildi.
Bu süreçte alınması gereken tedbirlere de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Acil ve zorunlu işler dışında kalan tüm işyerlerinde istisnasız olarak 14-21 gün süreyle kapatılmalı. Bu süre zarfında işçiler ücretli izinli sayılmalı. İşten çıkarma yasağı devam ettirilmeli. Ücretsiz izin uygulamasına son verilmeli. Kısa çalışma ödeneği kolaylaştırılmalı ve asgari kullanım bedelinde elektrik, su, doğalgaz, iletişim gibi temel hizmetler parasız olmalıdır.
Açıklamada ayrıca, “Grip ve zatürre aşısında yaşandığı gibi, Kovid-19 aşısının temininde de gecikilmemeli, uygulamada ayrımcılık yapılmamalı, Kovid-19 aşısı risk gruplarından ve sağlık emekçileri başta olmak üzere zorunlu işlerde çalışanlardan başlanarak herkese ücretsiz uygulanmalıdır.”
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