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İstikşafi nedir? İstikşafi TDK'ya göre ne demek?
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İstikşafi görüşmelerin 61. turu 25 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'da yapılacaktır" ifadesi yer aldı. Peki TDK'ya göre "İstikşafi" ne demek?
GÜNDEM 13.01.2021, 08:40
Yunanistan ve Türkiye, istikşafi görüşmelere yeniden başlama kararı aldı. Gündemdeki haberler ardından 'istikşafi ve istikşafi görüşmeleri' kelimelerinin anlamı sorgulanıyor. Peki İstikşafi ne demek? İstikşafi TDK anlamı nedir? İşte detaylar...
Türkiye'nin davetinin ardından Atina ve Ankara'nın, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarını ele almak için istikşafi görüşmeleri 25 Ocak'ta yeniden başlatacaklarını duyurması üzerine "İstikşafi ne demek?" sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.
İSTİKŞAFİ NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu (TDK),“ istikşaf" sözünün Arapça “keşf"ten türediğini belirterek TDK tarafından yayımlanan sözlüklerde sözcüğün bu şekilde geçtiğini ve “keşif ve tahkik etmeye çalışma, etraf ve teferruatını zahire çıkarma" gibi anlamlar içerdiği belirtildi.
Türkiye'nin davetinin ardından Atina ve Ankara'nın, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarını ele almak için istikşafi görüşmeleri 25 Ocak'ta yeniden başlatacaklarını duyurması üzerine "İstikşafi ne demek?" sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.
İSTİKŞAFİ NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu (TDK),“ istikşaf" sözünün Arapça “keşf"ten türediğini belirterek TDK tarafından yayımlanan sözlüklerde sözcüğün bu şekilde geçtiğini ve “keşif ve tahkik etmeye çalışma, etraf ve teferruatını zahire çıkarma" gibi anlamlar içerdiği belirtildi.
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