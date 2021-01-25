İstikşafi görüşmelerin 61. turu… 5 yıl aradan sonra bugün başlıyor

Lozan ve Paris antlaşmalarını delerek yanı başımızdaki adalara askeri yığınak yapan Atina yönetimi, geçtiğimiz hafta aldığı bir kararla İyonya Denizi’ndeki kara sularını 6 milden 12 mile çıkarmıştı. İstikşafi görüşmelerden hemen önce, çok tartışılacak bir adım daha atan Yunanistan’ın masada neler isteyeceği merak konusu.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11 Ocak’ta Yunanistan’ı istikşafi görüşmelere davet ederek, Türkiye’nin diyalog, iş birliği ve çözümden yana tavrını bir kez daha ortaya koydu. Türkiye’nin müzakerelere ev sahipliği yapacağını aktaran Çavuşoğlu’nun, heyetlerin müzakere tarihi belirlemesine yönelik çağrısına kısa sürede yanıt geldi. Türk ve Yunan dışişleri bakanlıkları arasında yapılan görüşmelerin ardından istikşafi görüşmelerin 61. turunun 25 Ocak’ta İstanbul’da yapılmasına karar verildi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de 20 Ocak’ta Türkiye ile yapılacak istikşafi görüşmelere “iyimserlik ve özgüvenle” katılacakları mesajını verdi.



* Türkiye ve Yunanistan arasında ilk keşif amaçlı görüşmeler, 2002’de Ankara’da, iki ülkenin dışişleri bakanlığı müsteşarları arasında yapıldı. Taraflar arasında 2016’ya kadar 60 tur görüşme gerçekleştirildi. En son görüşme olan 60. tur ise Mart 2016’da Atina’da düzenlendi. Bu tarihten sonra Yunanistan’da dönemin Başbakanı Aleksis Çipras hükümetinin isteksiz tutumu nedeniyle askıya alınan görüşmeler, siyasi istişareler formatında devam etti ancak istikşafi çerçeveye dönemedi. Doğu Akdeniz’de iki ülke arasında yakın zamanda artan gerginlik ise taraflar arasında diyaloğun tesisinin önemini bir kez daha ortaya çıkardı.



Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Yunanistan’a 18 adet Rafale savaş uçağının satışı için bugün Atina’yı ziyaret edecek. İmza töreni, Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleşecek olan istikşafi görüşmelerle aynı gün gerçekleşecek.



Yunanistan, geçtiğimiz hafta aldığı bir kararla İyonya Denizi’ndeki kara sularını 6 milden 12 mile çıkarmıştı. Yunanistan’ın bu hukuksuzluğu da yine yanına kâr kalmış, Dışişleri Bakanlığı, bu adımın Türkiye’yi etkilemediğini açıklamıştı. Yunanistan’ın bu kararı İstanbul’da yapılacak istikşafi görüşmelerin 61’inci turuna sayılı günler kala alması da örtülü bir mesaj taşıyordu.



* Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, aldıkları kararın uluslararası hukuka uygun olduğunu iddia ederken, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da, bu kararın Yunanistan’ın egemenlik hakkı olduğunu ifade etti. Yunanistan İçişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, zamanı gelince benzer bir adımı Ege Denizi’nde de atacaklarını söylemekten çekinmemişti.

