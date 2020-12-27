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İstiklâl Şairi Mehmet Akif Ersoy

Türk milletinin özgürlük mücadelesinde milli ve manevi cephenin güçlenmesine omuz veren İstiklâl Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 84. yılında yâd ediliyor.

GÜNDEM 27.12.2020, 04:33
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İstiklâl Şairi Mehmet Akif Ersoy
Fatih’in Sarıgüzel semtinde 20 Aralık 1873’te dünyaya gelen Ersoy’un babası Fatih Medresesi müderrislerinden Osmanlı’nın Arnavutluk bölgesinin İpek kazasından gelip İstanbul’a yerleşen İpekli Mehmet Tahir Efendi, annesi ise aslen Buharalı olan Emine Şerife Hanım’dı. Ersoy, ilk tahsilini babası Tahir Efendi’den alırken, resmi olarak dört yaşında Fatih’te bulunan Emir Buhari Mektebi’nde eğitimine başladı. Yaklaşık 2 yıl bu okula devam eden Ersoy, 1879’da “Fatih İbtidasi”ne geçiş yaptı. Ersoy, 3 yıllık ilkokul tahsili sonrası 1882’de Fatih Merkez Rüştiyesi’ne devam ederken, babasından da Arapça dersleri almayı sürdürdü. Rüştiye yıllarında şiire merak duymaya başlayan ve şiir kitaplarına yönelen Ersoy’un okuduğu ilk manzum eser ise Fuzuli’nin “Leyla ve Mecnun”u oldu. Mehmet Akif Ersoy, üç yıllık rüştiye mektebini bitirdikten sonra, mülkiye mektebine girerken, sonrasında burada hazırlık okulu olarak açılan mülkiye idadisine devam etti. 1888’de babasının vefatı ve evlerinin yok olduğu yangın, Ersoy’un hayatının en zor dönemlerinden biri oldu. Ersoy, hayatındaki bu gelişmeler neticesinde ailesinin de geçimini sağlamak için mülkiye mektebinden ayrılarak, iş garantisi sebebiyle Veteriner Yüksekokulu’na girdi.  Bu okulda görüşlerinin şekillenmesine sebep olan kişilerle tanışan Ersoy, okul yıllarında yüzme ve güreş gibi sporlarla da yakından ilgilendi. Ersoy, Halkalı Baytar ve Ziraat Mektebi’ni birincilikle bitirirken, Orman ve Ma’adin ve Zira’at Nezareti fen heyetinin, baytarlık işlerine bakan beşinci şubesine müfettiş muavini olarak atandı. Tophane-i Amire veznedarı Mehmet Emin Bey’in kızı İsmet Hanım ile 1894’te evlenen Ersoy’un Cemile, Feride, Suad, İbrahim Naim, Emin ve Tahir isimlerinde 6 çocuğu oldu.

Ersoy, dergisinin yayımlanmadığı 1917’de görevli olarak Arabistan’a giderken, 1918’de İstanbul’da kurulan Darul-Hikmet-i İslamiye Cemiyeti’nde başkâtip olarak çalışmaya başladı. Eylül 1919’da “Asım’ın neşrine başlayan Ersoy, 1924’e kadar şiirin yazımına devam etti. Ersoy, Ocak 1920’de Eşref Edip ile gittiği Balıkesir’de Zağnos Paşa Camii’nde cuma namazı sonrası halka hitap etti. Milli Mücadele’ye daha fazla emek vermek için Anadolu’ya geçen Ersoy, Ankara’ya izinsiz gittiği için Darul-Hikmet-i İslamiye Cemiyeti’ndeki görevinden azledildi. Ersoy, Ankara’ya gelerek Mustafa Kemal Atatürk’ün isteğiyle 5 Haziran 1920’de Burdur milletvekili seçildi.  Ankara’ya dönüşünde Tacettin Dergâhı’na yerleşen Ersoy, İstiklâl Marşı’nı da burada kaleme aldı. İstiklâl Marşı yarışmasına 500 lira ödül verileceği için katılmayan şair, Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey’in ricası ve arkadaşı Hasan Basri Bey’in teşvikiyle kalemi eline aldı ve yazmaya başladı. Mehmet Akif Ersoy’un İstiklâl Marşı, 17 Şubat günü Sırat-ı Müstakim ve Hakimiyet-i Milliye’de yayımlandı. Hamdullah Suphi Bey’in Meclis’te okuduğu ayakta alkışlanan İstiklâl Marşı, 12 Mart 1921’de “Milli Marş” olarak kabul edildi. Ersoy, ödül olarak verilen 500 lirayı hayır kurumuna bağışladı.

Mehmet Akif Ersoy, 1923’te Abbas Halim Paşa’nın daveti üzerine gittiği Mısır’da uzunca bir dönem kaldı. 1925’te kısa bir süre İstanbul’a gelen ve Sebilü’r-Reşad Dergisi’nin tamamen kapatıldığını öğrenen Ersoy, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kur’an’ın tercümesi için yaptığı teklifi reddetti. Ersoy, 1926’dan vefatına kadar geçen zamanda Mısır’da kalırken, Kahire Üniversitesi’nde Türk edebiyatı dersleri verdi. Abbas Halim Paşa’nın vefatından sonra kendisi de rahatsızlanan Ersoy, 1935’te Lübnan’a gitti. Ersoy, burada sıtmaya yakalanınca 1936’da Antakya’ya geldi. Aynı yıl yeniden Mısır’a geçen ve sonrasında İstanbul’a dönen Ersoy, Abbas Halim Paşa’ya ait Beyoğlu’ndaki Mısır Apartmanı’nın dördüncü katındaki daireye yerleşti. Nişantaşı’nda bir klinikte tedavi görmeye başlayan Ersoy, 27 Aralık 1936’da Beyoğlu’ndaki Mısır Apartmanı’ndaki dairede hayata gözlerini yumdu. İstiklâl Şairi Mehmet Akif Ersoy’un her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği kabri, Edirnekapı Şehitliği’nde bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında “2018 Yılı Vefa Ödülü”ne layık görülen Akif, “Vatan Şairi” ve “Milli Şair” olarak da Türk insanının kalbindeki yerini koruyor. AA

* Müfettişlik görevi süresince Osmanlı coğrafyasının farklı bölgelerini gezen Ersoy, burada halkı yakından tanıma fırsatı buldu. Ersoy, henüz 19 yaşında bilinen ilk şiirlerinden Destur’u kaleme alırken, Hazine-i Fünun Dergisi’nde 1893 ve 1894’te gazelleri, 1895’te de Mektep Mecmuası’nda Kur’an ve Hitab adlı şiiri yayınlandı. Sa’di mahlasını kullanan Ersoy, 1900’lü yılların başına kadar çeşitli dergi ve gazetelere şiirler gönderdi. Ersoy, 2. Meşrutiyet’in ilanından sonra İslamcı aydınların oluşturduğu Sırat-ı Müstakim dergisinin başyazarı olurken, burada imzasız eserleri de yayınlandı. Dergide tercümeleri ve makaleleri de yayınlanan Ersoy, 24 Kasım 1908’de aralarında Ahmed Midhat Efendi, Namık Kemalzade Ali Ekrem ve Tevfik Fikret gibi döneminin öne çıkan isimlerinin de yer aldığı Darü’l-Fünun Edebiyat Şubesi birinci sene “Edebiyat-ı Osmaniye” muallimliğine tayin edildi. 1911’de yılının Nisan ayında dergide yayımlanan şiirlerinin de yer aldığı Birinci Safahat basılırken, Ersoy dönemin Harbiye Nazırı Mahmud Şevket Paşa’yı yerdiği gerekçesiyle dergi örfi idarece kapatıldı.

* Şiirlerini 7 kitaptan oluşan “Safahat” adlı eserinde toplayan Ersoy, 1911’de yazdığı ilk bölümde Osmanlı toplumunun meşrutiyet dönemini, 1912’de yazdığı “Süleymaniye Kürsüsünde” adlı ikinci kitapta da Osmanlı aydınlarını anlattı. “Halkın Sesleri” adlı üçüncü bölümü 1913’te kaleme alan Ersoy, “Fatih Kürsüsünde” isimli eserini ise 1914’te yazdı. Ersoy, 1917 tarihli “Hatıralar” ile I. Dünya Savaşı hakkında görüşlerinin yer aldığı 1924 tarihli “Asım”ın ardından 7. bölüm olan “Gölgeler”i 1933’te tamamladı. Yoğun ısrarlar sonucu Kur’an-ı Kerim’i Türkçeye tercüme etmeyi kabul eden Ersoy, 6-7 sene üzerinde çalışmasına rağmen sonuçtan memnun kalmayarak imzaladığı anlaşmayı feshetti. Mehmet Akif Ersoy, “İstiklâl Marşı”nı Türk milletine armağan ettiği için “Safahat” isimli eserine koymadı. Vefatının ardından “Safahat” eserini Ömer Ziya Doğrul ve M.Ertuğrul Düzdağ yeniden bastı. Ersoy’un, “Kur’an’dan Ayet ve Hadisler” ile “Mehmet Akif Ersoy’un Makaleleri” adlı çalışmaları da hayatını kaybettikten sonra okuyucuyla buluştu.
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