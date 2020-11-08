İstifasını açıklayan Berat Albayrak'a danışmanları ulaşamıyor!
Berat Albayrak'ın sosyal medyadan istifa ettiğini duyurmasının ardından, danışmanları kendisine ulaşmaya çalışıyor. Ancak gün boyu Erdoğan'ın programlarına dahi katılmayan Albayrak'a ulaşılamıyor.
GÜNDEM 08.11.2020, 20:14
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Instagram hesabından istifa ettiğini duyurdu. Ancak Albayrak'a danışmanları dahi ulaşamadı.
Televizyon kanalları Berat Albayrak'ın istifa haberini henüz vermedi. Bunun nedenleri arasında Berat Albayrak'ın istifasının henüz doğrulanamamış olması iddiaları ortaya atılıyor. İstifa kararını İnstagram hesabından duyuran Berat Albayrak'ın Twitter hesabı da silindi. Berat Albayrak'ın henüz istifasının doğrulanmaması hesabının hacklendiği iddialarına neden oluyor..
İstanbul ve çevresindeki bütün programlara katılan Berat Albayrak'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programlarına katılmadığı belirlendi. İddialara göre danışmanları da Berat Albayrak'a ulaşamıyor.
Televizyon kanalları Berat Albayrak'ın istifa haberini henüz vermedi. Bunun nedenleri arasında Berat Albayrak'ın istifasının henüz doğrulanamamış olması iddiaları ortaya atılıyor. İstifa kararını İnstagram hesabından duyuran Berat Albayrak'ın Twitter hesabı da silindi. Berat Albayrak'ın henüz istifasının doğrulanmaması hesabının hacklendiği iddialarına neden oluyor..
İstanbul ve çevresindeki bütün programlara katılan Berat Albayrak'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programlarına katılmadığı belirlendi. İddialara göre danışmanları da Berat Albayrak'a ulaşamıyor.
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