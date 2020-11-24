İstifalara rağmen sert düşen dolar yeniden 8 TL'yi geçti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya üzerinden istifa etmesi ve yerine Lütfü Elvan'ın atanmasına rağmen doların ateşi düşmüyor. Merkez Baknasının almış faiz kararı sonrası dolarda hareketli günler yaşanmış ciddi bir düşüş olmuştu. 24 kasım günü (bugün) dolar yeniden yükselmeye başladı. Dolar ne kadar oldu? Dolar günü kaç TL'den kapadı?

İstifa kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın piyasalara yönelik yaptığı ekonomik açıklamalarla dolar dolar 8.58'den 7,50 bandına kadar gerilemişti.

HDP'nin tutuklu Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala'nın tutukluğuna ilişkin Bülent Arınç'ın yaptığı açıklamalara Erdoğan'ın tepki göstermişti. Bülent Arınç, Erdoğan'ın sert çıkışı sonrası istifa etti. Siyasi kulislerde Erdoğan'ın ekonomik söylemleri için beklentileri karşılamadığı konuşuluyor.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden Erdoğan'ın onayı ile istifasının ardından bugün dolar yeniden 8 TL'yi aştı. Saat 19.00 itibariyle dolar 8 Tl'yi görürken, euro ise 9.53 TL'den alıcı buldu.

