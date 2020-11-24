Reklam

Son Dakika

İstifalara rağmen sert düşen dolar yeniden 8 TL'yi geçti

Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasının ardından sert bir şekilde düşen dolar yeniden 8 TL'yi geçti.Saat 19.00 itibariyle dolar 8 Tl'yi görürken, euro ise 9.53 TL'den alıcı buldu

GÜNDEM 24.11.2020, 21:09
1
İstifalara rağmen sert düşen dolar yeniden 8 TL'yi geçti
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya üzerinden istifa etmesi ve yerine Lütfü Elvan'ın atanmasına rağmen doların ateşi düşmüyor. Merkez Baknasının almış faiz kararı sonrası dolarda hareketli günler yaşanmış ciddi bir düşüş olmuştu. 24 kasım günü (bugün) dolar yeniden yükselmeye başladı. Dolar ne kadar oldu? Dolar günü kaç TL'den kapadı? 
İstifa kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın piyasalara yönelik yaptığı ekonomik açıklamalarla dolar dolar 8.58'den 7,50 bandına kadar gerilemişti.
HDP'nin tutuklu Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala'nın tutukluğuna ilişkin Bülent Arınç'ın yaptığı açıklamalara Erdoğan'ın tepki göstermişti. Bülent Arınç, Erdoğan'ın sert çıkışı sonrası istifa etti. Siyasi kulislerde Erdoğan'ın ekonomik söylemleri için beklentileri karşılamadığı konuşuluyor.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden Erdoğan'ın onayı ile istifasının ardından bugün dolar yeniden 8 TL'yi aştı. Saat 19.00 itibariyle dolar 8 Tl'yi görürken, euro ise 9.53 TL'den alıcı buldu.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 24 Kasım 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Fenerbahçe 9 20
3. Galatasaray 9 17
4. Gaziantep FK 9 14
5. Karagümrük 9 13
6. Başakşehir 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Rizespor 8 12
10. Kasımpaşa 9 12
11. Hatayspor 7 12
12. Göztepe 8 11
13. Malatyaspor 8 11
14. Sivasspor 8 9
15. Trabzonspor 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Erzurumspor 8 8
18. Kayserispor 8 7
19. Gençlerbirliği 8 5
20. Denizlispor 8 5
21. Ankaragücü 7 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Adana Demirspor 9 18
3. Ankara Keçiörengücü 10 18
4. Tuzlaspor 9 18
5. İstanbulspor 9 17
6. Samsunspor 10 17
7. Giresunspor 9 15
8. Bursaspor 10 14
9. Balıkesirspor 10 14
10. Altay 8 13
11. Akhisar Bld.Spor 10 13
12. Adanaspor 9 12
13. Ümraniye 10 10
14. Bandırmaspor 10 8
15. Boluspor 10 7
16. Menemen Belediyespor 8 6
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Tottenham 9 20
2. Liverpool 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 8 16
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. West Ham 9 14
9. M. United 8 13
10. Crystal Palace 9 13
11. Arsenal 9 13
12. Wolverhampton 8 13
13. Man City 8 12
14. Leeds United 9 11
15. Newcastle 9 11
16. Brighton 9 9
17. Burnley 8 5
18. Fulham 9 4
19. West Bromwich 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Cádiz 10 14
6. Granada 9 14
7. Sevilla 8 13
8. Valencia 10 12
9. Elche 8 12
10. Getafe 9 12
11. Real Betis 9 12
12. Barcelona 8 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 10
15. Eibar 10 10
16. Athletic Bilbao 8 9
17. Real Valladolid 10 9
18. Levante 9 7
19. Huesca 10 7
20. Celta de Vigo 10 7