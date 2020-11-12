İstifa parti içindeki kargaşayı gösteriyor

İstifa sürecini değerlendiren Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, bunun AK Parti içindeki kargaşanın ispatı olduğunu belirtti. İstifa mektubunun satır aralarını da değerlendiren Karamollaoğlu, “Albayrak tarafından Instagram üzerinden yayınlanan istifa metninde artık bakanlığı yürütemeyeceğini ifade ederken ‘at izi it izine karıştı’ cümlesini kullanıyor. Bu ifade içerdeki kargaşanın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. ‘Hak ile batılın ayırt edilmesinin zorlaştığı bir ortam’ demesi de vahameti gözler önüne seriyor” diye konuştu.

Türkiye’nin başkanlık sistemi ile yönetilemediğinin çok açık olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, “Bu sistemde bir kural, müzakere, muhalefetle diyalog ortamı yok. Sadece Sayın Cumhurbaşkanı’nın kararları var. Tek başına karar veriyorlar, Sayın Cumhurbaşkanı da tek başına kararlarını değiştirebiliyor. Sonuca bakıyoruz; eğitim, adalet, ekonomi, dış politika, nereye el uzatılsa sorunlar ortaya çıkıyor” diye konuştu.

TBMM’ye sevk edilen torba yasa üzerinden, hükümetin kanun çıkarma yöntemini eleştiren Karamollaoğlu, “Torba yasa modeli, bu ülkenin belini felç etmiştir. Muhalefet partileri torba içindeki tasarıları görüşmeye vakit bulamıyor. İktidar vekilleri ise Meclis’ten geçen torba yasaların ne olduğunu bilmeden onaylıyorlar” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkez binasında gerçekleştirdiği haftalık olağan basın toplantısında gündemin öne çıkan konu başlıkları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Önceki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na gerçekleştirdiği ziyarete değinerek sözlerine başlayan Karamollaoğlu, “Sayın Kılıçdaroğlu’nu gerçekleştirdikleri kongre sonrası yeniden seçilmeleri ile ilgili tebrik ziyaretinde bulundum. Bu ziyarette ülke meseleleri ile ilgili de konuştuk. Nasip olursa diğer parti başkanlarını da teker teker ziyaret etmek istiyorum. Bu tip ziyaretlere ihtiyacımız var. Bir araya gelerek ülke meseleleri hakkında konuşmalıyız, sorunların çözümü böyle bulunur” şeklinde konuştu. Azerbaycan’ın Ermenistan karşısında aldığı zaferi kutlayan Karamollaoğlu, “Azerbaycan, gücünü toparlayarak, Ermenistan karşısında büyük bir başarı gösterdi. Bu zafer, bizim için mutluluk vesilesidir. Bunun sonucunda Azerbaycan tarafından kurtarılan yerlerin denetiminin kendisinde kalmasını sağlayacak bir ateşkes sağlandı. Bu süreçte Türkiye’nin tavrını da önemli görüyorum. Azerbaycan’a verdiği destek zaferin kazanılmasında etkili oldu” dedi.

Gündemin en sıcak gelişmesi olan Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinde istifası ile ilgili de konuşan Karamollaoğlu, istifanın AK Parti içindeki ciddi çekişmenin göstergesi olduğunu kaydetti. Albayrak’ın istifa metninin satır aralarını değerlendiren Karamollaoğlu, “Albayrak tarafından Instagram üzerinden yayınlanan istifa metninde artık bakanlığı yürütemeyeceğinin ifade ederken ‘at izi it izine’ karıştı cümlesini kullanıyor. Bu ifade içerdeki kargaşanın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Hak ile batılın ayırt edilmesinin zorlaştığı bir ortam demesi de vahameti gözler önüne seriyor. Ve sonunda ‘Allah sonumuzu hayreylesin’ diyerek bitiriyor. Bu da zihin dünyalarının altında yatan bir durumu ortaya koyuyor. O durum, Allah yardım etmezse bugünkü sorunların üstesinden gelinemeyeceğidir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin başkanlık sistemi ile yönetilemediğinin çok açık olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, “Bu sistemde bir kural, müzakere, muhalefetle diyalog ortamı yok. Sadece Sayın Cumhurbaşkanı’nın kararları var. Tek başına karar veriyorlar, Sayın Cumhurbaşkanı da tek başına kararlarını değiştirebiliyor. Sonuca bakıyoruz; eğitim, adalet, ekonomi, dış politika nereye el uzatılsa sorunlar ortaya çıkıyor” diye konuştu.

Hükümetin yanlış adımlardan vazgeçip doğruyu göremediğini belirterek sözlerine devam eden Karamollaoğlu, “Önce faiz indirimine gitmeyen Merkez Bankası başkanını görevden aldılar. Şimdi kendileri talimat vererek faizi kimseye belli etmeden yükseltmeye çalışıyorlar. Böyle suni müdahaleler ekonomiyi kurtaramaz. Yollar, köprüler, tüneller, yap-işlet-devret modeli inşaatlar ekonomiyi düze çıkarmaz. Ekonomi ancak üretim ekonomisinin getirilmesi ile yolsuzluğunu bitirilmesi ve israfın önlenmesi ve rüşvete son verilme ile düzelir” değerlendirmesinde bulundu.

TBMM’ye sevk edilen torba yasa üzerinden, hükümetin kanun çıkarma yöntemini eleştiren Karamollaoğlu, “Torba yasa modeli, bu ülkenin belini felç etmiştir. Muhalefet partileri torba içindeki tasarıları görüşmeye vakit bulamıyor. İktidar vekilleri ise Meclis’ten geçen torba yasaların ne olduğunu bilmeden onaylıyorlar” dedi. Torba yasada çalışma hayatı ile ilgili yer alan ve işçi sendikaları tarafından tepki toplayan düzenlemelere de değinen Karamollaoğlu, “Her şey bitti, şimdi işçinin kıdem tazminatına da engel olmak istiyorlar. Tabi bu işçi tarafında bir isyana neden oldu ve bunun sonucunda o düzenlemeler geri çekildi. Yapılması gerekende bu idi. Çünkü bu düzenlemeler iç barışı tehlikeye sokar” ifadelerini kullandı.

TBMM gündeminde yer alan bir diğer önemli konu olan 2021 yılı için hazırlanan Merkezi Bütçe’nin ülkenin geldiği hali gözler önüne serdiğini belirten Karamollaoğlu, “Açığımız çok, faiz aldı başına gidiyor. Borçlar büyüyor. Öyle ki bu oranları tam olarak belirleyemeyip daha fazlasını öder duruma geliyoruz. Borcu borçla kapatma yoluna gidiyorlar ama artık o yol tıkandı” diye konuştu.

Değerlendirmeleri sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yeni seçilen Lütfi Elvan ile ilgili “Başarılı olur mu?” sorusuna, “Ekonomi hangi temelin üzerine oturtulacak önce bunu göreceğiz. O yüzden şimdiden bir şey söylemek doğru olmaz” cevabını verdi.

