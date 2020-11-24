İstifa eden Bülent Arınç'a seslendi: Zerre hakkımı helal etmiyorum

Ordu Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt, Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi görevinden istifa etmesini sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Bülent Arınç'a tepki gösteren, Cemal Enginyurt'un paylaşımı şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç istifa etmiş. Şehitlerimizin,Gazilerimizin ruhları şad olsun.

Zerre kadar hakkım varsa helal etmiyorum. Siyaseten ve fikren her zaman karşısında olacağım."

Son dakika: Bülent Arınç YİK üyeliğinden istifa etti

