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İstenmeyen SMS'ler nasıl engellenir?
Telefonlara gelen istenmeyen SMS'ler nasıl engellenir? Detaylar haberimizde...
GÜNDEM 08.01.2021, 07:50
Spam mesajlardan ve bahis sitelerinden gelen mesajlar canıNIzını mı sıkıyor? Mesaj kutunuzun her gün spam’ler ile dolmasına karşı bir çözüm arıyorsanız, sizin için istenmeyen SMS engelleme işlemini adım adım anlatıyoruz. iOS SMS engelleme ve Android SMS engelleme yolları düşündüğünden çok daha basit.
1. Adım: Android SMS engelleme için, öncelikle gelen mesajın hemen sonunda yer alan kodu bir yere not edin. O kod önemli.
2. Adım: Şimdi Mesajlar menüsünün üst bölümünden ayarlar sekmesine girin. Burada Mesajları Engelle sekmesine dokunun.
3. Adım: Bir kuruluştan gelen mesajı engellemek istiyorsanız İfadeleri Engelle sekmesine girin ve buradaki kutucuğa az önce kaydettiğimiz kodu yazın. Artık hiçbir şekilde o koda sahip mesajlar size gelmeyecek.
1. Adım: Mesajlar uygulamasındaysanız yazışmayı açın, kişi adına veya telefon numarasına dokunun. Buradan Bilgi sekmesine dokunun. Bilgi ekranının alt kısmına kaydırın ve Uyarıları Gizle‘ye dokunun.
2. Adım: Ayarlar menüsüne girin ve buradan Mesajlar’a gidin. Ardından tek dokunuşla Bilinmeyenleri Filtrele seçeneğini açın. Artık uygulama içinde bilinmeyenler diye ayrı bir kategori bulunacak siz de buraya düşen mesajların bildirimlerini almayacaksınız.
Bu önerilerin dışında 3. parti uygulamaların da SMS engelleme filtreleri sunduğunu belirtmekte fayda var. Yine de böyle konularda 3. parti uygulamalara güvenmek pek akıllıca bir çözüm olmayacaktır.
Hem Android tarafında hem de iOS tarafında sizlere istenmeyen SMS’lerin nasıl filtrelenebileceğini anlattık. Artık istenmeyen bir mesaj aldığınızda kolaya kaynağını engelleyebilir veya o mesajları bildirim almayacak şekilde düzenleyebilirsiniz. Böylece zaten gün içerisinde yüzlerce bildirim alan akıllı telefonlarımız çok daha korunaklı ve güvenli hale geliyorlar.
1. Adım: Android SMS engelleme için, öncelikle gelen mesajın hemen sonunda yer alan kodu bir yere not edin. O kod önemli.
2. Adım: Şimdi Mesajlar menüsünün üst bölümünden ayarlar sekmesine girin. Burada Mesajları Engelle sekmesine dokunun.
3. Adım: Bir kuruluştan gelen mesajı engellemek istiyorsanız İfadeleri Engelle sekmesine girin ve buradaki kutucuğa az önce kaydettiğimiz kodu yazın. Artık hiçbir şekilde o koda sahip mesajlar size gelmeyecek.
1. Adım: Mesajlar uygulamasındaysanız yazışmayı açın, kişi adına veya telefon numarasına dokunun. Buradan Bilgi sekmesine dokunun. Bilgi ekranının alt kısmına kaydırın ve Uyarıları Gizle‘ye dokunun.
2. Adım: Ayarlar menüsüne girin ve buradan Mesajlar’a gidin. Ardından tek dokunuşla Bilinmeyenleri Filtrele seçeneğini açın. Artık uygulama içinde bilinmeyenler diye ayrı bir kategori bulunacak siz de buraya düşen mesajların bildirimlerini almayacaksınız.
Bu önerilerin dışında 3. parti uygulamaların da SMS engelleme filtreleri sunduğunu belirtmekte fayda var. Yine de böyle konularda 3. parti uygulamalara güvenmek pek akıllıca bir çözüm olmayacaktır.
Hem Android tarafında hem de iOS tarafında sizlere istenmeyen SMS’lerin nasıl filtrelenebileceğini anlattık. Artık istenmeyen bir mesaj aldığınızda kolaya kaynağını engelleyebilir veya o mesajları bildirim almayacak şekilde düzenleyebilirsiniz. Böylece zaten gün içerisinde yüzlerce bildirim alan akıllı telefonlarımız çok daha korunaklı ve güvenli hale geliyorlar.
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