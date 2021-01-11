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İstenmeyen mesaj ve aramalar nasıl iptal edilir? e-Devlet SMS iptali..
Hemen her gün onayımız haricinde onlarca ticari mesaj telefonumuza gelmekte. Bu mesaj ve aramaları engellemekse mümkün. e-Devlet üzerimde SMS iptali nasıl yapılır. Aramalar nasıl engellenir?
GÜNDEM 11.01.2021, 17:18
Onayınız olmadan size gönderilen ticari mesajları ve yapılan aramalar çoğu kez canımızı sıkıyor. Ama tür bu aramaları ve mesajları engellemek mümkün
Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi bu nedenle devreye alındı.
Bu sistem sayesinde vatandaşlar, verdikleri tüm ticari elektronik ileti onaylarını tek bir noktadan görebilecek. Onayları kontrol edip reddetme hakkını kullanabilecek.
Sistem ile onaysız iletilerin tüketicilere gönderilmeden engellenmesi ve istenmeyen mesaj trafiğinin azaltılması amaçlanıyor.
SMS ve arama iptali için e-Devlet üzerinden veya www.iys.org.tr adresinden tercihlerinizi düzenleyebilirsiniz.
İleti Yönetim Sistemi`nin internet sitesine girdiğinizde karşınıza çıkan sayfada öncelikle "Vatandaş Girişi" kısmına tıklamanız gerekiyor.
Daha sonra açılan sayfada telefon numaranızı ekleyebileceğiniz bir alan bulunuyor. Buraya numaranızı ve gelen doğrulama kodunu girmelisiniz.
Bir sonraki sayfada ise "Aydınlatma Metni" çıkıyor. Bunu okuduktan sonra, "Okudum, anladım" kutusunu işaretlemelisiniz.
Daha sonra, size elektronik ileti gönderme iznine sahip firmaları tek tek inceleyebilirsiniz. Mesaj ve arama iznini güncelleyip kaydedebilirsiniz.
e-Devlet üzerinden de bu işlemi yapabilirsiniz. Yapmanız gereken sisteme girip "Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi"ni aratmak.
Daha sonra "Yeni İletişim Adresi Ekle" kısmından telefon numaranızı veya e-Posta adresinizi ekleyebilirsiniz. Burada da Aydınlatma Metni`ni okuyup onaylamanız gerekiyor.
e-Devlet üzerinden tek tek onaylarınızı inceleyip düzenleyebilirsiniz.
150 bin adedin üstünde ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcıların sisteme verilerini yüklemesi için farklı süreler belirlendi.
Belirlenen sürelerde vatandaşın ret hakkını kullanmaması halinde, sisteme aktarılan veriler onaylı sayılacak.
Vatandaşlar istedikleri zaman ticari elektronik ileti tercihlerini değiştirebilecek.
Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi bu nedenle devreye alındı.
Bu sistem sayesinde vatandaşlar, verdikleri tüm ticari elektronik ileti onaylarını tek bir noktadan görebilecek. Onayları kontrol edip reddetme hakkını kullanabilecek.
Sistem ile onaysız iletilerin tüketicilere gönderilmeden engellenmesi ve istenmeyen mesaj trafiğinin azaltılması amaçlanıyor.
SMS ve arama iptali için e-Devlet üzerinden veya www.iys.org.tr adresinden tercihlerinizi düzenleyebilirsiniz.
İleti Yönetim Sistemi`nin internet sitesine girdiğinizde karşınıza çıkan sayfada öncelikle "Vatandaş Girişi" kısmına tıklamanız gerekiyor.
Daha sonra açılan sayfada telefon numaranızı ekleyebileceğiniz bir alan bulunuyor. Buraya numaranızı ve gelen doğrulama kodunu girmelisiniz.
Bir sonraki sayfada ise "Aydınlatma Metni" çıkıyor. Bunu okuduktan sonra, "Okudum, anladım" kutusunu işaretlemelisiniz.
Daha sonra, size elektronik ileti gönderme iznine sahip firmaları tek tek inceleyebilirsiniz. Mesaj ve arama iznini güncelleyip kaydedebilirsiniz.
e-Devlet üzerinden de bu işlemi yapabilirsiniz. Yapmanız gereken sisteme girip "Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi"ni aratmak.
Daha sonra "Yeni İletişim Adresi Ekle" kısmından telefon numaranızı veya e-Posta adresinizi ekleyebilirsiniz. Burada da Aydınlatma Metni`ni okuyup onaylamanız gerekiyor.
e-Devlet üzerinden tek tek onaylarınızı inceleyip düzenleyebilirsiniz.
150 bin adedin üstünde ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcıların sisteme verilerini yüklemesi için farklı süreler belirlendi.
Belirlenen sürelerde vatandaşın ret hakkını kullanmaması halinde, sisteme aktarılan veriler onaylı sayılacak.
Vatandaşlar istedikleri zaman ticari elektronik ileti tercihlerini değiştirebilecek.
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