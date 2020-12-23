İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işten çıkarma yasağının uzatıldığını sosyal medyadan açıklamıştı.

Kovid-19 salgınının ardından 4857 sayılı İş Kanununa eklenen bir maddeyle 17 Nisan tarihinden itibaren, hangi kanuna tabi olursa olsun, tüm işçiler için işten çıkartma yasağı getirilmişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre işten çıkarma yasağı 17 Ocak tarihine kadar devam edecek.

Kanuna göre işten çıkarma yasağı süresince bir çalışan yüz kızartıcı suç işlerse iş akti sona erdirilecek. Bununla beraber 2943 TL'lik brüt asgari ücret ceza ödenerek de çalışanlar işten çıkarılabilecek.

