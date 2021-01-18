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İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek, yasak uzatıldı mı?
Koronavirüs salgını nedeniyle nisan ayında getirilen işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatılmıştı. Peki işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek, yasak uzatıldı mı?
GÜNDEM 18.01.2021, 08:52
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Koronavirüsün çalışma hayatına yönelik olumsuz etkisini azaltmak amacıyla önemli bir adım daha atılıyor.
İlk olarak 17 Nisan tarihinde ilan edilen işten çıkarma yasağı geçtiğimiz günlerde bir kez daha uzatılmıştı.
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işten çıkarma yasağı, 2 ay daha uzatıldı.
Yeni bir karar açıklanmazsa işten çıkarma yasağı 17 Mart 2021 yılında bitecek.
İşverene, çalışanı 3 aylığına ücretsiz izne ayırma imkanı veren geçici maddede, Cumhurbaşkanına da bu süreleri her defasında en az üçer aylık sürelerle uzatma yetkisi verildi.
İşten çıkarma yasağı süresince yüz kızartıcı suç işleyen kişilerin iş akitleri sona erdiriliyor.
Ayrıca 2943 TL’lik brüt asgari ücret ceza ödenerek de çalışanlar işten çıkarılabiliyor.
İlk olarak 17 Nisan tarihinde ilan edilen işten çıkarma yasağı geçtiğimiz günlerde bir kez daha uzatılmıştı.
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işten çıkarma yasağı, 2 ay daha uzatıldı.
Yeni bir karar açıklanmazsa işten çıkarma yasağı 17 Mart 2021 yılında bitecek.
İşverene, çalışanı 3 aylığına ücretsiz izne ayırma imkanı veren geçici maddede, Cumhurbaşkanına da bu süreleri her defasında en az üçer aylık sürelerle uzatma yetkisi verildi.
İşten çıkarma yasağı süresince yüz kızartıcı suç işleyen kişilerin iş akitleri sona erdiriliyor.
Ayrıca 2943 TL’lik brüt asgari ücret ceza ödenerek de çalışanlar işten çıkarılabiliyor.
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