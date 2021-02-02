İstemediği transfer yapılınca istifa etti!

Futbol dünyasında teknik direktörlerin istifaları genellikle kötü gidişatlar sonrası yaşanıyor. Fransa’da bir teknik direktör kötü gidişat nedeniyle değil, istemediği bir transfer yapıldığı için istifa etti.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın teknik direktörü Andre Villas-Boas, kulüp yönetiminin kendisinden habersiz transfer yaptığı gerekçesiyle istifa etti.

Portekizli çalıştırıcı, "Yönetim, benim onayım olmadan Olivier Ntcham'ı transfer etti ve bu sebeple Marsilya yönetimine istifamı sundum. Onlardan sadece istifamı kabul etmelerini bekliyorum, başka bir isteğim yok" ifadelerini kullandı.

Kendisine herhangi bir cevap gelmediğinin altını çizen Andre Villas-Boas, Marsilya'dan ayrılmak istediğine vurgu yaparak, şöyle dedi:

"Sadece Marsilya'dan ayrılmak istiyorum. Yönetimden başka bir talebim yok, para falan da istemiyorum. Yönetim şu ana dek istifa talebime bir cevap vermedi."Fransa Ligue 1'de dört maçtır kazanamayan Marsilya, 32 puanla 9. sırada bulunuyor.

