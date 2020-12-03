İşte UEFA Uluslar Ligi yarı final eşleşmeleri

UEFA Uluslar Ligi'nde A kategorisi gruplarını lider bitiren dört ülke yarı final aşamasına kalmıştı. Yarı final eşleşmeleri çekilen kura ile belirlendi. Euro 2020 gruplarında rakibimiz olan İtalya bir başka güçlü ekip İspanya ile eşleşirken Belçika ise Fransa'ya rakip oldu.

İkinci kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final maçları 1-2 Ekim 2021 ve 6-7 Ekim 2021 tarihlerinde oynanacak. İlk turnuvayı Portekiz kazanmıştı

