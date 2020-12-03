Son Dakika
İşte UEFA Uluslar Ligi yarı final eşleşmeleri
UEFA Uluslar Ligi'nde A kategorisi gruplarını lider bitiren dört ülke yarı final aşamasına kalmıştı. Yarı final eşleşmeleri çekilen kura ile belirlendi
GÜNDEM 03.12.2020, 22:41
UEFA Uluslar Ligi'nde A kategorisi gruplarını lider bitiren dört ülke yarı final aşamasına kalmıştı. Yarı final eşleşmeleri çekilen kura ile belirlendi. Euro 2020 gruplarında rakibimiz olan İtalya bir başka güçlü ekip İspanya ile eşleşirken Belçika ise Fransa'ya rakip oldu.
İkinci kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final maçları 1-2 Ekim 2021 ve 6-7 Ekim 2021 tarihlerinde oynanacak. İlk turnuvayı Portekiz kazanmıştı
İkinci kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final maçları 1-2 Ekim 2021 ve 6-7 Ekim 2021 tarihlerinde oynanacak. İlk turnuvayı Portekiz kazanmıştı
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 03 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|23
|2. Galatasaray
|10
|20
|3. Fenerbahçe
|10
|20
|4. Beşiktaş
|9
|16
|5. Kasımpaşa
|10
|15
|6. Gaziantep FK
|10
|15
|7. Karagümrük
|10
|14
|8. Göztepe
|9
|14
|9. Başakşehir
|10
|14
|10. Konyaspor
|9
|12
|11. Rizespor
|9
|12
|12. Malatyaspor
|9
|12
|13. Hatayspor
|7
|12
|14. Trabzonspor
|10
|12
|15. Antalyaspor
|10
|10
|16. Sivasspor
|9
|9
|17. Erzurumspor
|9
|9
|18. Kayserispor
|9
|8
|19. Denizlispor
|9
|6
|20. Gençlerbirliği
|9
|5
|21. Ankaragücü
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|11
|23
|2. Ankara Keçiörengücü
|11
|21
|3. Samsunspor
|11
|20
|4. Adana Demirspor
|10
|18
|5. İstanbulspor
|10
|18
|6. Tuzlaspor
|10
|18
|7. Altay
|9
|16
|8. Giresunspor
|10
|16
|9. Bursaspor
|11
|14
|10. Balıkesirspor
|11
|14
|11. Akhisar Bld.Spor
|11
|13
|12. Adanaspor
|9
|12
|13. Bandırmaspor
|11
|11
|14. Ümraniye
|11
|10
|15. Menemen Belediyespor
|9
|9
|16. Ankaraspor
|10
|8
|17. Boluspor
|10
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|10
|21
|2. Liverpool
|10
|21
|3. Chelsea
|10
|19
|4. Leicester City
|10
|18
|5. Southampton
|10
|17
|6. Wolverhampton
|10
|17
|7. Everton
|10
|16
|8. M. United
|9
|16
|9. Aston Villa
|8
|15
|10. Man City
|9
|15
|11. West Ham
|9
|14
|12. Leeds United
|10
|14
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Arsenal
|10
|13
|15. Crystal Palace
|10
|13
|16. Brighton
|10
|10
|17. Fulham
|10
|7
|18. West Bromwich
|10
|6
|19. Burnley
|9
|5
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|11
|24
|2. Atletico Madrid
|9
|23
|3. Villarreal
|11
|20
|4. Real Madrid
|10
|17
|5. Sevilla
|9
|16
|6. Cádiz
|11
|15
|7. Barcelona
|9
|14
|8. Granada
|10
|14
|9. Athletic Bilbao
|10
|13
|10. Elche
|9
|13
|11. Getafe
|10
|13
|12. Deportivo Alaves
|11
|13
|13. Valencia
|11
|12
|14. Real Betis
|10
|12
|15. Osasuna
|10
|11
|16. Eibar
|10
|10
|17. Real Valladolid
|11
|10
|18. Celta de Vigo
|11
|10
|19. Levante
|10
|8
|20. Huesca
|11
|7
Sayfalar Tümü