İşte Türkiye'nin 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri

Türkiye, UEFA üyesi 55 ülkenin katılacağı kuraya, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya ve Romanya ile birlikte ikinci torbadan katıldı. A Milli Takım G Grubuna düştü. Milli Takım 6 takımın yer aldığı grupta mücadele edecek.

A Grubu: Portekiz, Sırbistan, İrlanda Cumhuriyeti, Lüksemburg, Azerbaycan

B Grubu: İspanya, İsveç, Yunanistan, Gürcistan, Kosova

C Grubu: İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Bulgaristan, Litvanya

D Grubu: Fransa, Ukrayna, Finlandiya, Bosna Hersek

E Grubu: Belçika, Galler, Çekya, Belarus

F Grubu: Danimarka, Avusturya, İskoçya, İsrail

G Grubu: Hollanda, Türkiye, Norveç, Karadağ

H Grubu: Hırvatistan, Slovakya, Rusya, Slovenya

I Grubu: İngiltere, Polonya, Macaristan, Arnavutluk

J Grubu: Almanya, Romanya, İzlanda, Kuzey Makedonya

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde kura torbaları şu şekilde:

1. torba: Belçika, Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Danimarka, Almanya, Hollanda2. torba: Türkiye, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya, Romanya3. torba: Rusya, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Çekya, Norveç, Kuzey İrlanda, İzlanda, İskoçya, Yunanistan, Finlandiya4. torba: Bosna Hersek, Slovenya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, İsrail, Belarus, Gürcistan, Lüksemburg5. torba: Ermenistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Faroe Adaları, Azerbaycan, Estonya, Kosova, Kazakistan, Litvanya, Letonya, Andorra6. torba: Malta, Moldova, Liechtenstein, Cebelitarık, San Marino

