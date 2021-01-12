İşte Trabzonspor'un yeni forvet adayı!
Trabzonspor'un yeni forvet adayı belli oldu. İşte Karadeniz ekibinin yeni golcüsü...
GÜNDEM 12.01.2021, 17:12
Trabzonspor'un yeni forvet adayı belli oldu. Menajerler aracılığıyla Çin'de Dalian Professional takımında forma giyen Venezuelalı Salomon Rondon, Trabzonspor'a önerildi.
Çin'de mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği öğrenilen 31 yaşındaki golcü oyuncunun Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Rondon hakkında son sözü Abdullah Avcı söyleyecek.
Rondon, Dalian formasıyla çıktığı 28 maçta takımına 14 gol 7 de asistlik katkı sağladı.Geçmişinde West Bromwich, Newcastle, Malaga, Rubin Kazan ve Zenit gibi önemli takımların formasını giydi.
Çin'de mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği öğrenilen 31 yaşındaki golcü oyuncunun Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Rondon hakkında son sözü Abdullah Avcı söyleyecek.
Rondon, Dalian formasıyla çıktığı 28 maçta takımına 14 gol 7 de asistlik katkı sağladı.Geçmişinde West Bromwich, Newcastle, Malaga, Rubin Kazan ve Zenit gibi önemli takımların formasını giydi.
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