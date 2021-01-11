Son Dakika
İşte Trabzonspor'da Pereira'nın yerine gelecek isim!
Trabzonspor'da Pereira'nın yerine gelecek isim belli oldu.
GÜNDEM 11.01.2021, 16:18
Trabzonspor'da Pereira'nın yerine gelecek isim belli oldu. Sloven basını Dinamo Zagreb'de forma giyen Petar Stojanovic ile Trabzonspor'un anlaşma aşamasında olduğunu yazdı.
Trabzonspor'da geçen hafta Joao Pereira’nın ayrılık mesajı vermesi, sağ bekte sadece Serkan Asan’ın kalması üzerine bu bölgeye yeni takviyeler olabileceği iddiaları iyice güçlendi. Sloven basını Trabzonspor'un Dinamo Zagreb'in sağ beki Petar Stojanovic ile anlaşma aşamasında olduğunu duyurdu. 25 yaşındaki oyuncunun Fırtına'nın listesinde olduğu kaydedildi. Stojanovic’in menajeri ile görüşme yapıldığı ve olumlu gelişmeler yaşandığı belirtiliyor.
Trabzonspor'da geçen hafta Joao Pereira’nın ayrılık mesajı vermesi, sağ bekte sadece Serkan Asan’ın kalması üzerine bu bölgeye yeni takviyeler olabileceği iddiaları iyice güçlendi. Sloven basını Trabzonspor'un Dinamo Zagreb'in sağ beki Petar Stojanovic ile anlaşma aşamasında olduğunu duyurdu. 25 yaşındaki oyuncunun Fırtına'nın listesinde olduğu kaydedildi. Stojanovic’in menajeri ile görüşme yapıldığı ve olumlu gelişmeler yaşandığı belirtiliyor.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 11 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Galatasaray
|17
|33
|3. Fenerbahçe
|16
|32
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|17
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Malatyaspor
|17
|21
|14. Rizespor
|17
|21
|15. Göztepe
|17
|19
|16. Kasımpaşa
|16
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Menemen Belediyespor
|17
|19
|14. Balıkesirspor
|17
|16
|15. Adanaspor
|16
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|16
|30
|7. Granada
|17
|24
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Levante
|17
|21
|11. Athletic Bilbao
|18
|21
|12. Real Betis
|17
|20
|13. Valencia
|18
|19
|14. Eibar
|18
|19
|15. Deportivo Alaves
|18
|18
|16. Real Valladolid
|18
|18
|17. Getafe
|16
|17
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|17
|15
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü