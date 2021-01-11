İşte Trabzonspor'da Pereira'nın yerine gelecek isim!

Trabzonspor'da Pereira'nın yerine gelecek isim belli oldu. Sloven basını Dinamo Zagreb'de forma giyen Petar Stojanovic ile Trabzonspor'un anlaşma aşamasında olduğunu yazdı.



Trabzonspor'da geçen hafta Joao Pereira’nın ayrılık mesajı vermesi, sağ bekte sadece Serkan Asan’ın kalması üzerine bu bölgeye yeni takviyeler olabileceği iddiaları iyice güçlendi. Sloven basını Trabzonspor'un Dinamo Zagreb'in sağ beki Petar Stojanovic ile anlaşma aşamasında olduğunu duyurdu. 25 yaşındaki oyuncunun Fırtına'nın listesinde olduğu kaydedildi. Stojanovic’in menajeri ile görüşme yapıldığı ve olumlu gelişmeler yaşandığı belirtiliyor.

