İşte Samsung'un katlana bilir telefonu: Galaxy Z Fold 3

Samsung, 2019'un sonunda başlattığı katlanabilir telefon furyasını 2020 yılında da devam ettirmişti. Üretmiş olduğu telefonlar ile büyük beğeni toplayan Güney Koreli firma, bu pazarda 2021'de de faaliyet göstereceğinin sinyallerini vermişti. Bugün ise Galaxy Z Fold 3 tasarımı ile karşımıza çıktı.

Katlanabilir telefon alanında yer alacaka olan Galaxy Z Fold 3, tasarımsal açıdan Galaxy S21 ailesine çok benzeyecek gibi görünüyor. Özellikle kamera kurulumu tarafında Galaxy Z Fold 3'ün en gelişmiş kameraya sahip olacağı söyleniyor.

Yine yatay olarak katlanacaka olan telefonda beşli kamera kurulumu yer alacak. Telefonun ana tablet ekranına bir de normal ekran eşlik edecek. Performans canavarı olması beklenen bu modelin 2.500 dolar bandını zorlayacağı söyleniyor.

Telefonun teknik özellikleri arasında; Qualcomm'un sekiz çekirdekli yeni nesil yonga seti Snapdragon 888 ve 12 GB RAM yer alacak. Ancak şimdilik kameraların kaç Megapiksel olacağı bilinmiyor.



Katlanabilir telefon furyası bu yıl ve önümüzdeki yılda da devam edecek gibi görünüyor. Ancak fiyatların bir an önce düşmesi gerekiyor. Çünkü dünya çapında bile 999 dolarlık telefonlar insanların bütçesini zorlarken 2.000 - 2.500 dolarlık telefonları satın almak hayal gibi görünüyor.

Türkiye pazarınada 20.000 TL civarında satılan katlanabilir üst segmente akıllı telefonların fiyatları maalesef ki daha uzun süre düşmeyecek gibi görünüyor. Bakalım ilk olarak hangi firma fiyatı kıracak ve fiyatların düşmesini sağlayacak?

