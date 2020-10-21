İşte Ozan Tufan'ın yeni serbest kalma bedeli
Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 11 puan toplayan Fenerbahçe'de performansıyla dikkatleri en çok isimlerden biris de Ozan tufan...
GÜNDEM 21.10.2020, 21:14
Hem Fenerbahçe formasıyla hem de A milli takımda sergilediği performans ile göz dolduran genç yıldız için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Ozan Tufan'ın serbest kalma bedelini yükseltti.
Milli maçta Sırbistan'a gol atan Ozan, Süper Lig'de oynadıkları Göztepe maçında penaltı kazandırdı ve bir de asist yaptı. Forvet arkasında önemli işler Ozan Tufan, özel hayatını düzene sokmasıyla beraber Fenerbahçe'nin en önemli kozlarından biri oldu. Fenerbahçe Teknik direktörü Erol Bulut'un özel olarak görüştüğü Ozan Tufan'a "Daha delici ataklar yapan, topu ileriye taşıyan, rakibe baskı yapan bir 10 numara olacaksın" dediği öğrenildi.
Diğer yandan Fenerbahçe yönetimi, Ozan Tufan'ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesini ise 20 milyon euro olarak güncelledi.
Milli maçta Sırbistan'a gol atan Ozan, Süper Lig'de oynadıkları Göztepe maçında penaltı kazandırdı ve bir de asist yaptı. Forvet arkasında önemli işler Ozan Tufan, özel hayatını düzene sokmasıyla beraber Fenerbahçe'nin en önemli kozlarından biri oldu. Fenerbahçe Teknik direktörü Erol Bulut'un özel olarak görüştüğü Ozan Tufan'a "Daha delici ataklar yapan, topu ileriye taşıyan, rakibe baskı yapan bir 10 numara olacaksın" dediği öğrenildi.
Diğer yandan Fenerbahçe yönetimi, Ozan Tufan'ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesini ise 20 milyon euro olarak güncelledi.
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