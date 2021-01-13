İşte Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye maliyeti!

Fenerbahçe camiasının sabırsızlıkla sonuçlanmasını beklediği Mesut Özil’in transferinin nihayete ermesi için artık sadece günler kaldı. Türk asıllı Alman yıldızın Çubuklu formayı sırtına geçirmeden önce imza atacağı sözleşmenin detayları ise gün yüzüne çıktı.

Asist Analiz'den İlhan Tüysüz'ün haberine göre Mesut Özil, kendisini 3.5 yıllığına Fenerbahçeli yapacak olan sözleşmeye imza atacak ve bu kontrat karşılığında toplamda 17.5 milyon Euro’luk bir kazanç elde edecek.



Fenerbahçe Yönetimi, 32 yaşındaki yıldızın transferi için birçok sponsor anlaşması yaptı. Bu anlaşmalar sonucunda futbolcuya yapılacak ödemenin detayları ve dağılımı da şu şekilde belirlendi:

Mesut Özil, 3.5 yıllık sözleşmeye imza atarak toplamda 17.5 milyon Euro kazanacak.

İlk yarım sezon için 2.5 milyon Euro maaş ödenecek yıldız futbolcuya aynı miktarda imza parası da verilecek.

Fenerbahçe Yönetimi 17.5 milyon Euro’luk maliyetin yarısını ödeyecek.

Kalan ödemeyi ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un bir şirketi, Acun Ilıcalı ve Acıbadem Grubu gerçekleştirecek.

