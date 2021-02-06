İşte koronavirüsün yeni belirtileri

Koronavirüs salgını ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Virüsün mutasyona uğramış halinin, insanda neden olduğu etkiler hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Yeni Covid-19 varyantında öksürük, yorgunluk ve boğaz ağrısı daha yaygın. Tat ve koku kaybı, nadir de olsa, varyantta daha az görülüyor

Yeni bir araştırmaya göre öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı ve kas ağrısı gibi COVID-19 semptomları, ilk olarak İngiltere’de ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantı için pozitif test yapan kişilerde daha yaygın görünüyor.



Baş ağrısı, nefes darlığı, ishal ve kusma ise her iki varyantta yaygın olmaya devam ediyor. Araştırma İngiltere'deki 6,000 kişinin pozitif testlerine dayanıyor. Araştırma ekibi, yeni varyant veya koronavirüsün orijinal türü için pozitif bir testten bir hafta öncesine kadar bildirilen semptomları analiz etti.

Yeni değişkene sahip 3,500 kişi arasında:

%35'i öksürük bildirdi

%32'si yorgunluk yaşadı

%25'inin kas ağrısı ve ağrısı vardı

%22'sinde boğaz ağrısı vardı

%16'sında tat kaybı vardı

%15'inin koku kaybı vardı



%28'i öksürük bildirdi

%29'unda yorgunluk vardı

%21'inin kas ağrısı ve ağrısı vardı

%19'unda boğaz ağrısı vardı

%18'inin tat kaybı vardı

%18'inin koku kaybı vardı.

Araştırmacılar, yeni varyanttaki mutasyonların, virüsü daha bulaşıcı hale getirebileceğini söyledi. İngiltere varyantı bulaşan hastalar, vücutta daha yaygın enfeksiyona yol açabilecek ve öksürük, kas ağrısı ve yorgunluğun daha yüksek oranlarından sorumlu olabilecek daha yüksek viral yükler ürettiği görülmektedir.

