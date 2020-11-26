İşte koronavirüs hastalarının en büyük hatası

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronavirüs tedavisi evde görülen bazı yurttaşların ilaçları kullanmak konusunda tereddüt ettiğini belirterek,” Bunlar daha önce başka hastalıklarda denediğimiz bunda da etkili olabileceğini düşündüğümüz ilaçlar. Eğer bu ilaçlar önerilmişse kullanılmalı” dedi

Sağlık Bakanı Koca, dün düzenlediği basın toplantısında, erken dönemde ilaç kullanımının önemine değindi. Bakan Koca, nisan ayında zatürre oranının yüzde 30’lara yakın olduğunu şu an ise yüzde 3,4 olduğunu belirterek,10 kat azaldığını söyledi. Bakan Koca, zatürre oranının azalmış olmasının en büyük sebebinin önceden ve erken dönemde kullanılan ilaçlar olduğunu belirterek, “Bu ilaçları vatandaşımızın hassasiyetle uygulamasını özellikle söylemek istiyorum.

Vatandaşımızın yüzde 80’e yakınının hafif geçirdiğini biliyoruz. Hafif geçirenler, ‘ben ilaç almadan da bunu hafif atlattım’ diye düşünüyor olabilir; ama bize özellikle müracaat eden, ağır gelen hastaların ilaç kullanmayan hastalar olduğunun altını çizmek istiyorum. Yani hastaneye yatan, yoğun bakıma geçişi olan, cihaza bağlanan ve erken dönemde kaybetmek durumunda kaldığımız hastaların önemli kısmı erken dönemde tedavisi başlanmayan ve erken dönemde ilacını almayan kişiler olduğunu bilelim. ‘Eğer kötüleşirsen bu ilacı al’ diye bir yaklaşım doğru değil. Çünkü zaten 7’nci, 8’inci gününde aldığınızda artık etkisi olmuyor. O nedenle erken dönemde ilaçlarımızı mutlak alalım. Vatandaşlarımız ilaçlarını kullanmaktan vazgeçmesinler” dedi.

