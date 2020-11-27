İşte Katarlılara yapılan toplu satışın listesi

Türkiye'ye gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanan Katar Şeyhi Şeyh Temim Bin Hamed el Sani'nin temasları sürerken, Katarlılara yapılan satışlar ortaya çıktı.

Varlık Fonu bünyesinde bulunan Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katar Yatırım Otoritesi'ne satılmasının yanı sıra çok sayıda satış anlaşmasının gerçekleştiği öğrenildi.

Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk hissesinin Katar Yatırım Otoritesi’ne devri için Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen törene Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve Haliç Altın Boynuz Marina Turizm Gayrımenkul İnşaat Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince de katıldı.

Buna göre Borsa İstanbul’un yüzde 10 hissesinin yanı sıra Katarlılarla “İstinye Park Hisselerinin Devrine Dair Anlaşma”, “İstanbul Haliç Altın Boynuz Projesi’ne Yapılacak Potansiyel Ortak Yatırıma İlişkin Mutabakat Zaptı”, “Global Liman İşletmeleri ve QTerminals W.L.L Arasında Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ’nin Hisse Devrine ve Satın Alımına Dair Anlaşma” da imzalandı.

Bugün yapılan anlaşma ile birlikte İstinye Park AVM’nin Ferit Şahenk’e ait hisseleri Katar’a satılmış oldu.

Bunun yanı sıra Katarlılar, “HALİÇPORT” olarak bilinen Haliç Altınboynuz Projesi’ne de ortak oldu.

Proje, 250 dönümlük alanda 70’er yat kapasiteli iki yat limanı, 400’er oda kapasiteli iki beş yıldızlı otel, 1000 kişilik cami, AVM ve otoparkın inşa edilmesi, bu yapıların dört yılı yapım süresi olmak üzere 45 yıllığına özel sektör tarafından işletilmesini kapsıyor.

Proje, 1.3 milyar 2013 milyar dolar bedelle RİXOS Oteller Zinciri sahibi ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu üyesi Fetah Tamince’ye verilmişti.

Antalya Limanı da Katarlılara satıldı.

Global Liman İşletmeleri ve QTerminals W.L.L arasında imzalanan anlaşmayla Ortadoğu Liman İşletmeleri de Katar’a satılmış oldu.

Global Liman İşletmeleri’nin sahibi, Telekom özelleştirmeleri ve Galataport ihalesi ile adını duyuran Sami Ofer’in Türkiye’deki ortağı Mehmet Kutman. QTerminals W.L.L ise yüzde 51 hissesi Katar’ın limanlarını işletmekten sorumlu şirket olan Mwani Qatar’a ait bir küresel liman işletme devi olarak biliniyor.

