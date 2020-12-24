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İşte Karamollaoğlu'nun Doğu Türkistan-Doğu Perinçek anketinin sonucu
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Twitter'dan başlattığı "Doğu Türkistan-Doğu Perinçek" anketinin sonucu belli oldu.
GÜNDEM 24.12.2020, 16:37
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dün sosyal medya hesabından paylaştığı "Doğu Türkistan-Doğu Perinçek" anketinin sonucu belli oldu. Karamollaoğlu'nun anketine sosyal medya kullanıcıları büyük ilgi gösterdi. 24 saat içinde ankete 112 bin 005 kişi katılım sağladı. Karamollaoğlu, Twitter'in anket özelliğini kullanarak dün sosyal medya hesabından hükümete tepki gösterdi.Temel Karamollaoğlu'ndan 'Doğu Türkistan-Doğu Perinçek' anketi
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu anketinde "Çin muhipliğine soyunan bazıları çıkıp Doğu Türkistan mazlumları ile PKK’yı aynı kefeye koyabiliyor! Bu konuda sessiz kalan iktidar iki “Doğu”dan birisini seçmek zorunda. Peki ya sizce? Doğu Türkistan, Doğu Perinçek" ifadelerini kullanmıştı.Karamollaoğlu'nun yaptığı anketin sonuçları şöyle: Doğu Türkistan: Yüzde 83,4 Doğu Perinçek: Yüzde 16,6
Çin muhipliğine soyunan bazıları çıkıp #DoğuTürkistan mazlumları ile PKK’yı aynı kefeye koyabiliyor!Bu konuda sessiz kalan iktidar iki “Doğu”dan birisini seçmek zorunda. Peki ya sizce?
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 23, 2020
Çin muhipliğine soyunan bazıları çıkıp #DoğuTürkistan mazlumları ile PKK’yı aynı kefeye koyabiliyor!Bu konuda sessiz kalan iktidar iki “Doğu”dan birisini seçmek zorunda. Peki ya sizce? — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 23, 2020
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu anketinde "Çin muhipliğine soyunan bazıları çıkıp Doğu Türkistan mazlumları ile PKK’yı aynı kefeye koyabiliyor! Bu konuda sessiz kalan iktidar iki “Doğu”dan birisini seçmek zorunda. Peki ya sizce? Doğu Türkistan, Doğu Perinçek" ifadelerini kullanmıştı.Karamollaoğlu'nun yaptığı anketin sonuçları şöyle: Doğu Türkistan: Yüzde 83,4 Doğu Perinçek: Yüzde 16,6
Çin muhipliğine soyunan bazıları çıkıp #DoğuTürkistan mazlumları ile PKK’yı aynı kefeye koyabiliyor!Bu konuda sessiz kalan iktidar iki “Doğu”dan birisini seçmek zorunda. Peki ya sizce?
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 23, 2020
Çin muhipliğine soyunan bazıları çıkıp #DoğuTürkistan mazlumları ile PKK’yı aynı kefeye koyabiliyor!Bu konuda sessiz kalan iktidar iki “Doğu”dan birisini seçmek zorunda. Peki ya sizce? — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 23, 2020
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