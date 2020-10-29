İşte iPhone 12'nin fiyatı ve satış tarihi
iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max'in satış tarihi ve fiyatları açıklandı.
GÜNDEM 29.10.2020, 20:01
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Apple iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olmak üzere 4 farklı modelden oluşan iPhone 12 Pro modeli 16 Ekim'de ön siparişe çıktı. 13 Kasım tarihinden itibaren de satışa sunulacağı bildirildi.
iPhone 12 Pro Max 6 Kasım’da ön siparişe açılacak. Ardından iPhone 12 Pro Max, 13 Kasım’da satışa sunulacak.
iPhone 12 Pro Max 1099 dolar olacak. iPhone 12 Pro Max: 128 GB, 1.099 dolar / 256 GB 1.199 dolar / 512 GB 1.399 dolar.
Türkiye’deki teknoloji marketleri ve çevrimiçi satış kanallarında yerini almaya hazırlanan iPhone 12 PRO 128 GB için 23 bin 600 liralık fiyatı ile ön satışa sunuldu.
Ön satışa çıkarılan iPhone 12 Pro’nun saatler içerisinde tamamının satın alınması oldu. iPhone'dan yüzde 10 TRT payı, yüzde 50 ÖTV, yüzde 18 KDV, yüzde 1 de Kültür Bakanlığı payı alınıyor.
iPhone 12 Pro Max 6 Kasım’da ön siparişe açılacak. Ardından iPhone 12 Pro Max, 13 Kasım’da satışa sunulacak.
iPhone 12 Pro Max 1099 dolar olacak. iPhone 12 Pro Max: 128 GB, 1.099 dolar / 256 GB 1.199 dolar / 512 GB 1.399 dolar.
Türkiye’deki teknoloji marketleri ve çevrimiçi satış kanallarında yerini almaya hazırlanan iPhone 12 PRO 128 GB için 23 bin 600 liralık fiyatı ile ön satışa sunuldu.
Ön satışa çıkarılan iPhone 12 Pro’nun saatler içerisinde tamamının satın alınması oldu. iPhone'dan yüzde 10 TRT payı, yüzde 50 ÖTV, yüzde 18 KDV, yüzde 1 de Kültür Bakanlığı payı alınıyor.
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