İşte iOS 15 alacak iPhone modelleri

Apple, eski modellerini güncel tutmakta iyi iş çıkartan bir firma. Mesela Apple, bu yıl iOS 14'e güncellenmeye uygun olan modeller arasında 2017'nin iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'ını da dahil etmişti. Elbette iPhone 6s serisinde bulunan 16nm A9 yonga seti ile iPhone 12 modellerini çalıştıran şu anda kullanılan 5nm A14 Bionic yonga seti arasında büyük bir fark olmasına rağmen, iOS 14'te bulunan yeni özelliklerin çoğu, iPhone 6'larda daha yeni modellerde olduğu gibi çalışmıyor, ancak yine de işi yapıyorlar.



Bu yıl üç iPhone modeli için daha güncelleme gelmeyecek olup bu modeller: iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve iPhone SE. Önümüzdeki yıl iOS 15'in güncellemesi iPhone 7 ve üzeri için gelecek. İşte iOS 15 güncellemesini alacak iPhone'lar modelleri:

iPhone 13 seriesiPhone 12 Pro MaxiPhone 12 ProiPhone 12 miniiPhone 12iPhone 11iPhone 11 ProiPhone 11 Pro MaxiPhone XSiPhone XS MaxiPhone XRiPhone XiPhone 8iPhone 8 PlusiPhone 7iPhone 7 PlusiPhone SE (2nd gen.)iPod touch (7th gen.)

